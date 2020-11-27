Житомирську облраду очолив заступник голови ОДА Володимир Федоренко

До цього він рік пропрацював першим заступником голови ОДА

До цього він рік пропрацював першим заступником голови ОДА

Фото: Facebook

27 листопада на першій сесії Житомирської обласної ради нового скликання депутати під час таємного голосування обрали головою облради Володимира Федоренка.

Про це повідомляє "Суспільне”, а також голова Житомирська ОДА Віталій Бунечко, передає RegioNews.

За Володимира Федоренка проголосували 53 депутати. Під час місцевих виборів він балотувався до обласної ради від партії "Слуга народу".

Житомирська обласна рада восьмого скликання сьогодні на першій сесії прийняла важливе рішення та обрала своїм головою Володимира Федоренко. Відсьогодні, Володимир Ілліч буде працювати на благо Житомирщини на новій відповідальній посаді”, - написав у Facebook Віталій Бунечко.

Після обрання головою облради Федоренко подякував депутатам за довіру і склав присягу посадової особи місцевого самоврядування.

Ми повинні спільно створити сприятливий клімат та здорову атмосферу для продуктивної роботи. Я готовий до співпраці з кожним із вас та вважаю себе рівним серед рівних. Тільки так ми зможемо продемонструвати, що Житомирщина готова до співпраці та конструктивного діалогу. Працюємо далі”, - сказав Володимир Федоренко.

Також у Житомирській обласній раді депутати сформували дев’ять фракцій:

"Слуга народу" - 11 депутатів, голова фракції Людмила Кицак;

"Наш край" - 9 депутатів, голова фракції Сергій Диняк;

"Європейська солідарність" - 9 депутатів, голова Олександр Рабінович;

"Опозиційна платформа – За життя" - 7 депутатів, голова фракції Анатолій Мелашенко;

"За майбутнє" - 7 депутатів, голова фракції Віктор Развадовський;

ВО "Батьківщина" - 6 депутатів, голова Дмитро Кропачов;

"Пропозиція" - 6 депутатів, голова фракції Ірина Костюшко;

"Радикальна партія Олега Ляшка" - 5 депутатів, голова Сергій Крамаренко;

"Сила і честь" - 4 депутати, голова Володимир Кропивницький.

На першій сесії Житомирської облради нового скликання були присутні 62 депутати з 64 обраних.

Нагадаємо, раніше Стали відомі результати виборів-2020 у Житомирській області.