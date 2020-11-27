У Черкасах визначилися з датою першої сесії облради

Новообрана облради збереться 4 грудня

Новообрана облради збереться 4 грудня

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Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт Черкаської обласної ради.

Оприлюднена Постанова Черкаської обласної територіальної виборчої комісії від 25 листопада 2020 року №78 "Про скликання першої сесії Черкаської обласної ради".

Відповідно до цієї постанови, перша сесія Черкаської облради відбудеться 4 грудня 202 року об 11 годині в сесійній залі Будинку рад.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні у Херсоні відбулась перша сесія новообраної міської ради.