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27 листопада 2020, 20:43 1

У Черкасах визначилися з датою першої сесії облради

27 листопада 2020, 20:43 1
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Фото з відкритих джерел
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Оприлюднена Постанова Черкаської ОТВК «Про скликання першої сесії Черкаської обласної ради».

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт Черкаської обласної ради.

Оприлюднена Постанова Черкаської обласної територіальної виборчої комісії від 25 листопада 2020 року №78 "Про скликання першої сесії Черкаської обласної ради".

Відповідно до цієї постанови, перша сесія Черкаської облради відбудеться 4 грудня 202 року об 11 годині в сесійній залі Будинку рад.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні у Херсоні відбулась перша сесія новообраної міської ради.

облрада Черкаська область сесія депутати ТВК
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