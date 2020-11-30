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30 ноября 2020, 16:21 199

В областном совете Черкасс создали большинство и определились с будущим главой

30 ноября 2020, 16:21 199
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В Черкасском областном совете три политические силы заявили о создании большинства
В Черкасском областном совете три политические силы заявили о создании большинства
Фото: Facebook
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30 ноября депутаты новоизбранного Черкасского областного совета от партий "Черкасчане", "Европейская солидарность" и "Батькивщина" подписали меморандум о формировании большинства.

Об этом в Facebook сообщил депутат областного совета от партии "Европейская солидарность" и бывший секретарь Черкасского городского совета Александр Радуцкий, передает RegioNews.

Он также обнародовал текст меморандума, который подписали депутаты Черкасского областного совета.

В Меморандуме говорится о том, что коалиция демократических сил в Черкасском областном совете 8 созыва имеет целью создать большинство и сформировать руководящий состав областного совета.

Также политические силы договорились поддержать кандидатуру Анатолия Подгорного на должности председателя областного совета. Ранее он был депутатом предварительно созыва и председателем областного совета, начиная с октября 2019 года.

Наибольший представительский состав имеет партия ВО "Черкасчане", которая завела в областной совет 18 депутатов, у "Европейской солидарности" 9 мандатов, у "ВО" Батькивщина " - 7.

Вместе эти три политические силы получили 34 мандата из 64, что является арифметическим большинством, которое необходимо для принятия большинства решений.

Согласно сообщению на сайте Черкасского областного совета, Черкасская областная территориальных избирательных комиссия 25 ноября приняла постановление №78 "О созыве первой сессии Черкасского областного совета", согласно которому, первая сессия областного совета восьмого созыва состоится 4 декабря в 11:00 в сессионном зале дома советов.

Напомним, ранее стали известны результаты выборов-2020 в Черкасской области.

Черкассы облсовет Батькивщина Европейская солидарность депутаты коалиция
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