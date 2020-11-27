Мер Дніпра - опонентам: "Я поховаю вас всіх"
Дніпровський міський голова скористався правом, як він сам заявив, «висловитися, не соромлячись у виразах» і назвав Коломойського "ворогом держави".
Своїми емоціями з приводу виборів Борис Філатов поділився у Facebook, повідомляє RegioNews.
Борис Філатов заявив, що у нього "цинічно вкрали перемогу в першому турі" і він з командою "їх тотально розгромили в другому турі".
Прізвище будь-якого кандидата проти мене у другому турі було тільки одне. І це прізвище - Коломойський. Ворог держави і абсолютно аморальна людина. Саме такий був його план. Затягнути мене будь-яким способом у другий тур і там спробувати знищити, - написав Філатов.
Мер Дніпра звинуватив опонентів у тому, що вони "намагалися паралізувати наше рідне Місто, блокуючи будівництво метро і роботу комунального господарства", при цьому "використовували будь-які методи".
Сегодня я принял присягу перед родным Городом и теперь имею право сказать. Всё это время я молчал, стиснув зубы, но...Posted by Borys Filatov on Friday, November 27, 2020
Але він "дав їм усім бій" і "не тримає образи". Тому що, як він заявляє, "їх більше не існує".
Борис Філатов нагадав, що опоненти прозвали його "Боря-Могильщик".
"Боря-Могильщик", так "Боря-Могильщик". Я поховаю всіх вас. Політично і репутаційно, - написав він.
Він додав, що напевно, в цьому полягала його місія: не просто виграти вибори, а "дати бій мафії"
Не просто виграти вибори з розгромним рахунком, а першого в Україні показати, що якщо політик відчуває за собою правду і підтримку людей, то він зобов'язаний не домовлятися з мафією, а дати їй бій. Навіть якщо за цією мафією стоять величезні гроші і прокурори, телеканали і злодії в законі, - написав Філатов.