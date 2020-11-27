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27 листопада 2020, 17:50 13

Мер Дніпра - опонентам: "Я поховаю вас всіх"

27 листопада 2020, 17:50 13
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Сьогодні Борис Філатов прийняв присягу
Фото з Facebook-сторінки Бориса Філатова
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Дніпровський міський голова скористався правом, як він сам заявив, «висловитися, не соромлячись у виразах» і назвав Коломойського "ворогом держави".

Своїми емоціями з приводу виборів Борис Філатов поділився у Facebook, повідомляє RegioNews.

Борис Філатов заявив, що у нього "цинічно вкрали перемогу в першому турі" і він з командою "їх тотально розгромили в другому турі".

Прізвище будь-якого кандидата проти мене у другому турі було тільки одне. І це прізвище - Коломойський. Ворог держави і абсолютно аморальна людина. Саме такий був його план. Затягнути мене будь-яким способом у другий тур і там спробувати знищити, - написав Філатов.

Мер Дніпра звинуватив опонентів у тому, що вони "намагалися паралізувати наше рідне Місто, блокуючи будівництво метро і роботу комунального господарства", при цьому "використовували будь-які методи".

Сегодня я принял присягу перед родным Городом и теперь имею право сказать. Всё это время я молчал, стиснув зубы, но...

Posted by Borys Filatov on Friday, November 27, 2020

Але він "дав їм усім бій" і "не тримає образи". Тому що, як він заявляє, "їх більше не існує".

Борис Філатов нагадав, що опоненти прозвали його "Боря-Могильщик".

"Боря-Могильщик", так "Боря-Могильщик". Я поховаю всіх вас. Політично і репутаційно, - написав він.

Він додав, що напевно, в цьому полягала його місія: не просто виграти вибори, а "дати бій мафії"

Не просто виграти вибори з розгромним рахунком, а першого в Україні показати, що якщо політик відчуває за собою правду і підтримку людей, то він зобов'язаний не домовлятися з мафією, а дати їй бій. Навіть якщо за цією мафією стоять величезні гроші і прокурори, телеканали і злодії в законі, - написав Філатов.

вибори мер Дніпро Коломойський Ігор Борис Філатов
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