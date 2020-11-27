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На Донбасі бойовики п’ять разів обстріляли українські позиції
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27 листопада 2020, 18:15 4

На Донбасі бойовики п’ять разів обстріляли українські позиції

27 листопада 2020, 18:15 4
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Противник вів вогонь з великокаліберного кулемета, підствольного гранатомета і стрілецької зброї
Противник вів вогонь з великокаліберного кулемета, підствольного гранатомета і стрілецької зброї
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27 листопада в зоні проведення ООС зафіксовано п’ять випадків порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

У передмісті Авдіївки противник вів вогонь із великокаліберного кулемета, підствольного гранатомета та стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Опитне ворог застосував ручний протитанковий гранатомет, а неподалік Шумів двічі провокував українських захисників із підствольного гранатомета та стрілецької зброї.

Окрім того, у районі населеного пункту Водяне російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з великокаліберного кулемета. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає”, - розповіли в штабі ООС.

Зазначається, що в районах уздовж лінії розмежування сапери ДСНС розмінували понад 7 гектарів території та передали на знищення 122 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, минулої доби бойовики тричі порушили режим "тиші" на Донбасі.

ООС Донбас війна обстріли штаб
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