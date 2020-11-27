На Донбасі бойовики п’ять разів обстріляли українські позиції
27 листопада в зоні проведення ООС зафіксовано п’ять випадків порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації.
Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.
У передмісті Авдіївки противник вів вогонь із великокаліберного кулемета, підствольного гранатомета та стрілецької зброї.
У районі населеного пункту Опитне ворог застосував ручний протитанковий гранатомет, а неподалік Шумів двічі провокував українських захисників із підствольного гранатомета та стрілецької зброї.
Окрім того, у районі населеного пункту Водяне російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з великокаліберного кулемета. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає”, - розповіли в штабі ООС.
Зазначається, що в районах уздовж лінії розмежування сапери ДСНС розмінували понад 7 гектарів території та передали на знищення 122 вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо, минулої доби бойовики тричі порушили режим "тиші" на Донбасі.