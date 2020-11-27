На Донбасі бойовики п’ять разів обстріляли українські позиції

27 листопада 2020

І пан, і не пропав: як чинний мер Ужгорода обламав останню надію "Слуги народу" на Закарпатті

«Будь-хто, аби тільки не Андріїв» - з таким бажанням йшов на вибори міського голови Ужгорода 21 кандидат. Ужгородці обрали 22-го – саме Богдана Андріїва