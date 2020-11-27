На Донбассе боевики пять раз обстреляли украинские позиции

Противник вел огонь из крупнокалиберного пулемета, подствольного гранатомета и стрелкового оружия

Противник вел огонь из крупнокалиберного пулемета, подствольного гранатомета и стрелкового оружия

27 ноября в зоне проведения ООС зафиксировано пять случаев нарушения режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

В пригороде Авдеевки противник вел огонь из крупнокалиберного пулемета, подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Опытное враг применил ручной противотанковый гранатомет, а неподалеку Шумов дважды провоцировал украинских защитников с подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

Кроме того, в районе населенного пункта Водяное российско-оккупационные войска открывали огонь из крупнокалиберного пулемета. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет", - рассказали в штабе ООС.

Отмечается, что в районах вдоль линии разграничения саперы ГСЧС разминировали более 7 гектаров территории и передали на уничтожение 122 взрывоопасных предметов.

Напомним, за прошедшие сутки боевики трижды нарушили режим "тишины" на Донбассе.