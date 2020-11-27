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ООС: бойовики тричі порушили режим "тиші" на Донбасі
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27 листопада 2020, 08:11 44

ООС: бойовики тричі порушили режим "тиші" на Донбасі

27 листопада 2020, 08:11 44
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Ситуація залишається контрольованою українськими захисниками
Ситуація залишається контрольованою українськими захисниками
Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 26 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці два рази порушили домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" проголошений режим припинення вогню ворог знехтував поблизу Мар’їнки. На цій ділянці противник вів вогонь з великокаліберного кулемета. Неподалік населеного пункту Старогнатівка ворог застосував станковий протитанковий гранатомет.

Ворожі постріли не становили загрози для життя та здоров’я наших захисників, тож вогонь у відповідь вони не відкривали. Бойових втрат і поранень серед українських воїнів не було.

Від початку поточної доби, 27 листопада, російсько-окупаційні війська та їх найманці один раз відкрили неприцільний вогонь з підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї в передмісті Авдіївки. На інших напрямках уздовж лінії розмежування порушень досягнутих мирних домовленостей не зафіксовано.

Нагадаємо, добою раніше бойовики тричі порушили режим "тиші" на Донбасі.

ОРДЛО Донбас ООС бойовики обстріли
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