В Україні порахували втрати бюджету від окупації Донецької області

На окупованих територіях залишилися понад 60 провідних промислових підприємств

На окупованих територіях залишилися понад 60 провідних промислових підприємств

Фото: dn.gov.ua

Станом на початок жовтня 2020 року внаслідок окупації території Донецької області український бюджет сукупно недоотримав понад 8 млрд грн.

Про це повідомляється на сайті Донецької ОДА, передає RegioNews.

За словами голови Донецької облдержадміністрації Павла Кириленка, на тимчасово окупованих територіях залишилося понад 60 провідних промислових підприємств.

Внаслідок цього розірвані важливі виробничі та логістичні зв’язки. До того ж, Донецька область лідирує серед інших регіонів за кількістю внутрішньо переміщених осіб", - сказав чиновник.

В ОДА нагадали, що Концепція економічного розвитку Донецької та Луганської областей зараз знаходиться на етапі узгодження в Кабінеті Міністрів України.

Підготовка Концепції була ініційована Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Нагадаємо, Президент підписав закон про допуск слідчих і прокурорів на окупований Донбас.