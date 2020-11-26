17:17  26 листопада
Шмигаль збирає позачергове засідання уряду
16:51  26 листопада
У Зеленського відповіли на вимогу Авакова ввести жорсткий локдаун
18:23  26 листопада
На Донбасі бойовики обстріляли українські позиції біля Мар'їнки
UA | RU
UA | RU
26 листопада 2020, 19:08 8

В Україні порахували втрати бюджету від окупації Донецької області

26 листопада 2020, 19:08 8
Читайте также на русском языке
На окупованих територіях залишилися понад 60 провідних промислових підприємств
На окупованих територіях залишилися понад 60 провідних промислових підприємств
Фото: dn.gov.ua
Читайте также
на русском языке

Станом на початок жовтня 2020 року внаслідок окупації території Донецької області український бюджет сукупно недоотримав понад 8 млрд грн.

Про це повідомляється на сайті Донецької ОДА, передає RegioNews.

За словами голови Донецької облдержадміністрації Павла Кириленка, на тимчасово окупованих територіях залишилося понад 60 провідних промислових підприємств.

Внаслідок цього розірвані важливі виробничі та логістичні зв’язки. До того ж, Донецька область лідирує серед інших регіонів за кількістю внутрішньо переміщених осіб", - сказав чиновник.

В ОДА нагадали, що Концепція економічного розвитку Донецької та Луганської областей зараз знаходиться на етапі узгодження в Кабінеті Міністрів України.

Підготовка Концепції була ініційована Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Нагадаємо, Президент підписав закон про допуск слідчих і прокурорів на окупований Донбас.

Донбас окупація бюджет економіка ОДА
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
На Донбасі бойовики обстріляли українські позиції біля Мар'їнки
26 листопада 2020, 18:23
Проект бюджету на 2021 рік передали в Кабмін на затвердження
26 листопада 2020, 17:08
Олексій Кучер погодився стати депутатом міської ради Харкова
26 листопада 2020, 16:12
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Новорічний подарунок Зеленському. Міністр Чернишов провалить "Велике будівництво" під ялинку
Переможений переможець: львівський казус Садового
Всі публікації »
Олег Саакян
Юрій Бутусов
Юрій Гаврилечко
Всі блоги »