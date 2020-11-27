У РНБО анонсували нове рішення по ситуації на Донбасі

9 грудня закінчується термін дії плану А по вирішенню конфлікту

9 грудня закінчується термін дії плану А по вирішенню конфлікту

Фото: focus.ua

Секретар Ради національної безпеки України Олексій Данілов розповів про те, що щодо ситуації на Донбасі готується нове рішення РНБО.

Як передає RegioNews, про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Фокус".

Так, Данілов зазначив, що через закінчення терміну дії плану А щодо врегулювання ситуації на Донбасі (його термін закінчиться 9 грудня 2020 року), РНБО готує нове рішення.

Це рішення президента. 7 грудня 2019 року відбулося засідання РНБО, на якому були прийняті п'ять варіантів розвитку ситуації на Донбасі. Відкрию невелику таємницю: готується рішення РНБО щодо ситуації в Донецькій і Луганській областя", - заявив він.

За словами Данілова, до того часу, поки Росія як держава-окупант не піде з Криму, частини Донецької й Луганської областей, всі переговори, домовленості будуть вкрай хиткими з точки зору їх виконання.

Нагадаємо, президент підписав закон про допуск слідчих і прокурорів на окупований Донбас.