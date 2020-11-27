У РНБО анонсували нове рішення по ситуації на Донбасі
Секретар Ради національної безпеки України Олексій Данілов розповів про те, що щодо ситуації на Донбасі готується нове рішення РНБО.
Як передає RegioNews, про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Фокус".
Так, Данілов зазначив, що через закінчення терміну дії плану А щодо врегулювання ситуації на Донбасі (його термін закінчиться 9 грудня 2020 року), РНБО готує нове рішення.
Це рішення президента. 7 грудня 2019 року відбулося засідання РНБО, на якому були прийняті п'ять варіантів розвитку ситуації на Донбасі. Відкрию невелику таємницю: готується рішення РНБО щодо ситуації в Донецькій і Луганській областя", - заявив він.
За словами Данілова, до того часу, поки Росія як держава-окупант не піде з Криму, частини Донецької й Луганської областей, всі переговори, домовленості будуть вкрай хиткими з точки зору їх виконання.
Нагадаємо, президент підписав закон про допуск слідчих і прокурорів на окупований Донбас.