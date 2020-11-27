Мэр Днепра - оппонентам: "Я похороню вас всех"

Сегодня Борис Филатов принял присягу

Сегодня Борис Филатов принял присягу

Фото с Facebook-страницы Бориса Филатова

Днепровский городской голова воспользовался правом, как он сам заявил, «высказаться, не стесняясь в выражениях» и назвал Коломойского "врагом государства".

Своими эмоциями по поводу выборов Борис Филатов поделился в Facebook, сообщает RegioNews.

Борис Филатов заявил, что у него "цинично украли победу в первом туре" и он с командой "их тотально разгромили в туре втором".

Фамилия любого кандидата против меня во втором туре была только одна. И эта фамилия - Коломойский. Враг государства и абсолютно аморальный человек. Именно таков был его план. Затянуть меня любым способом во второй тур и там попытаться уничтожить, - написал Филатов.

Мэр Днепра обвинил оппонентов в том, что они "пытались парализовать наш родной Город, блокируя строительство метро и работу коммунального хозяйства", при этом "использовали любые методы".

Сегодня я принял присягу перед родным Городом и теперь имею право сказать. Всё это время я молчал, стиснув зубы, но... Posted by Borys Filatov on Friday, November 27, 2020

Но он "дал им всем бой" и "не держит обиды". Потому что, как он заявляет, "их больше не существует".

Борис Филатов напомнил, что оппоненты прозвали его "Боря-Могильщик".

"Боря-Могильщик", так "Боря-Могильщик". Я похороню всех вас. Политически и репутационно, - написал он.

Он добавил, что наверное, в этом состояла его миссия: не просто выиграть выборы, а "дать бой мафии"