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27 ноября 2020, 17:50 13

Мэр Днепра - оппонентам: "Я похороню вас всех"

27 ноября 2020, 17:50 13
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Сегодня Борис Филатов принял присягу
Фото с Facebook-страницы Бориса Филатова
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Днепровский городской голова воспользовался правом, как он сам заявил, «высказаться, не стесняясь в выражениях» и назвал Коломойского "врагом государства".

Своими эмоциями по поводу выборов Борис Филатов поделился в Facebook, сообщает RegioNews.

Борис Филатов заявил, что у него "цинично украли победу в первом туре" и он с командой "их тотально разгромили в туре втором".

Фамилия любого кандидата против меня во втором туре была только одна. И эта фамилия - Коломойский. Враг государства и абсолютно аморальный человек. Именно таков был его план. Затянуть меня любым способом во второй тур и там попытаться уничтожить, - написал Филатов.

Мэр Днепра обвинил оппонентов в том, что они "пытались парализовать наш родной Город, блокируя строительство метро и работу коммунального хозяйства", при этом "использовали любые методы".

Сегодня я принял присягу перед родным Городом и теперь имею право сказать. Всё это время я молчал, стиснув зубы, но...

Posted by Borys Filatov on Friday, November 27, 2020

Но он "дал им всем бой" и "не держит обиды". Потому что, как он заявляет, "их больше не существует".

Борис Филатов напомнил, что оппоненты прозвали его "Боря-Могильщик".

"Боря-Могильщик", так "Боря-Могильщик". Я похороню всех вас. Политически и репутационно, - написал он.

Он добавил, что наверное, в этом состояла его миссия: не просто выиграть выборы, а "дать бой мафии"

Не просто выиграть выборы с разгромным счётом, а первому в Украине показать, что если политик чувствует за собой правду и поддержку людей, то он обязан не договариваться с мафией, а дать ей бой. Даже если за этой мафией стоят огромные деньги и прокуроры, телеканалы и воры в законе, - написал Филатов.

выборы мэр Днепр Коломойский Игорь Борис Филатов
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