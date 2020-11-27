13:46  27 ноября
29 ноября второй тур местных выборов состоится лишь в Черновцах
13:36  27 ноября
Кличко обещает не останавливать транспорт при введении локдауна
13:29  27 ноября
В СНБО анонсировали новое решение по ситуации на Донбассе
UA | RU
UA | RU
27 ноября 2020, 15:10 94

Житомирский облсовет возглавил заместитель главы ОГА Владимир Федоренко

27 ноября 2020, 15:10 94
Читайте також українською мовою
До этого он год проработал первым заместителем председателя ОГА
До этого он год проработал первым заместителем председателя ОГА
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

27 ноября на первой сессии Житомирского областного совета нового созыва депутаты во время тайного голосования избрали председателем облсовета Владимира Федоренко.

Об этом сообщает "Суспільне", а также председатель Житомирская ОГА Виталий Бунечко, передает RegioNews.

За Владимира Федоренко проголосовали 53 депутата. Во время местных выборов он баллотировался в областной совет от партии "Слуга народа".

Житомирский областной совет восьмого созыва сегодня на первой сессии принял важное решение и избрал своим председателем Владимира Федоренко. С сегодняшнего дня, Владимир Ильич будет работать на благо Житомирщины на новой ответственной должности", - написал в Facebook Виталий Бунечко.

После избрания председателем облсовета Федоренко поблагодарил депутатов за доверие и принес присягу должностного лица местного самоуправления.

Мы должны совместно создать благоприятный климат и здоровую атмосферу для продуктивной работы. Я готов к сотрудничеству с каждым из вас и считаю себя равным среди равных. Только так мы сможем продемонстрировать, что Житомирщина готова к сотрудничеству и конструктивному диалогу. Работаем дальше", - сказал Владимир Федоренко.

Также в Житомирском областном совете депутаты сформировали девять фракций:

  • "Слуга народа" - 11 депутатов, председатель фракции Людмила Кицак;
  • "Наш край" - 9 депутатов, председатель фракции Сергей Дыняк;
  • "Европейская солидарность" - 9 депутатов, председатель Александр Рабинович;
  • "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 7 депутатов, председатель фракции Анатолий Мелашенко;
  • "За будущее" - 7 депутатов, председатель фракции Виктор Развадовский;
  • ВО "Батькивщина" - 6 депутатов, председатель Дмитрий Кропачев;
  • "Пропозиція" - 6 депутатов, председатель фракции Ирина Костюшко;
  • "Радикальная партия Олега Ляшко" - 5 депутатов, председатель Сергей Крамаренко;
  • "Сила и честь" - 4 депутата, председатель Владимир Кропивницкий.

На первой сессии Житомирского облсовета нового созыва присутствовали 62 депутата из 64 избранных.

Напомним, ранее Стали известны результаты выборов-2020 в Житомирской области.

облсовет Житомир ОГА Житомирская область Виталий Бунечко руководитель Владимир Федоренко
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Стали известны результаты выборов-2020 в Сумской области
27 ноября 2020, 15:00
В Киевском облсовете произошла драка с участием депутатов и полиции
27 ноября 2020, 14:19
Главой Полтавского областного совета переизбрали Александра Биленького
27 ноября 2020, 13:39
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
И пан, и не пропал: как действующий мэр Ужгорода обломал последнюю надежду "Слуги народа" на Закарпатье
Новогодний подарок Зеленскому. Министр Чернышов провалит "Большое строительство" под елку
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Олег Саакян
Юрий Бутусов
Все блоги »