Житомирский облсовет возглавил заместитель главы ОГА Владимир Федоренко

До этого он год проработал первым заместителем председателя ОГА

До этого он год проработал первым заместителем председателя ОГА

Фото: Facebook

27 ноября на первой сессии Житомирского областного совета нового созыва депутаты во время тайного голосования избрали председателем облсовета Владимира Федоренко.

Об этом сообщает "Суспільне", а также председатель Житомирская ОГА Виталий Бунечко, передает RegioNews.

За Владимира Федоренко проголосовали 53 депутата. Во время местных выборов он баллотировался в областной совет от партии "Слуга народа".

Житомирский областной совет восьмого созыва сегодня на первой сессии принял важное решение и избрал своим председателем Владимира Федоренко. С сегодняшнего дня, Владимир Ильич будет работать на благо Житомирщины на новой ответственной должности", - написал в Facebook Виталий Бунечко.

После избрания председателем облсовета Федоренко поблагодарил депутатов за доверие и принес присягу должностного лица местного самоуправления.

Мы должны совместно создать благоприятный климат и здоровую атмосферу для продуктивной работы. Я готов к сотрудничеству с каждым из вас и считаю себя равным среди равных. Только так мы сможем продемонстрировать, что Житомирщина готова к сотрудничеству и конструктивному диалогу. Работаем дальше", - сказал Владимир Федоренко.

Также в Житомирском областном совете депутаты сформировали девять фракций:

"Слуга народа" - 11 депутатов, председатель фракции Людмила Кицак;

"Наш край" - 9 депутатов, председатель фракции Сергей Дыняк;

"Европейская солидарность" - 9 депутатов, председатель Александр Рабинович;

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 7 депутатов, председатель фракции Анатолий Мелашенко;

"За будущее" - 7 депутатов, председатель фракции Виктор Развадовский;

ВО "Батькивщина" - 6 депутатов, председатель Дмитрий Кропачев;

"Пропозиція" - 6 депутатов, председатель фракции Ирина Костюшко;

"Радикальная партия Олега Ляшко" - 5 депутатов, председатель Сергей Крамаренко;

"Сила и честь" - 4 депутата, председатель Владимир Кропивницкий.

На первой сессии Житомирского облсовета нового созыва присутствовали 62 депутата из 64 избранных.

Напомним, ранее Стали известны результаты выборов-2020 в Житомирской области.