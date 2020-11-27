Житомирский облсовет возглавил заместитель главы ОГА Владимир Федоренко
27 ноября на первой сессии Житомирского областного совета нового созыва депутаты во время тайного голосования избрали председателем облсовета Владимира Федоренко.
Об этом сообщает "Суспільне", а также председатель Житомирская ОГА Виталий Бунечко, передает RegioNews.
За Владимира Федоренко проголосовали 53 депутата. Во время местных выборов он баллотировался в областной совет от партии "Слуга народа".
Житомирский областной совет восьмого созыва сегодня на первой сессии принял важное решение и избрал своим председателем Владимира Федоренко. С сегодняшнего дня, Владимир Ильич будет работать на благо Житомирщины на новой ответственной должности", - написал в Facebook Виталий Бунечко.
После избрания председателем облсовета Федоренко поблагодарил депутатов за доверие и принес присягу должностного лица местного самоуправления.
Мы должны совместно создать благоприятный климат и здоровую атмосферу для продуктивной работы. Я готов к сотрудничеству с каждым из вас и считаю себя равным среди равных. Только так мы сможем продемонстрировать, что Житомирщина готова к сотрудничеству и конструктивному диалогу. Работаем дальше", - сказал Владимир Федоренко.
Также в Житомирском областном совете депутаты сформировали девять фракций:
- "Слуга народа" - 11 депутатов, председатель фракции Людмила Кицак;
- "Наш край" - 9 депутатов, председатель фракции Сергей Дыняк;
- "Европейская солидарность" - 9 депутатов, председатель Александр Рабинович;
- "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 7 депутатов, председатель фракции Анатолий Мелашенко;
- "За будущее" - 7 депутатов, председатель фракции Виктор Развадовский;
- ВО "Батькивщина" - 6 депутатов, председатель Дмитрий Кропачев;
- "Пропозиція" - 6 депутатов, председатель фракции Ирина Костюшко;
- "Радикальная партия Олега Ляшко" - 5 депутатов, председатель Сергей Крамаренко;
- "Сила и честь" - 4 депутата, председатель Владимир Кропивницкий.
На первой сессии Житомирского облсовета нового созыва присутствовали 62 депутата из 64 избранных.
Напомним, ранее Стали известны результаты выборов-2020 в Житомирской области.