Заступник голови Чернігівської ОДА подав у відставку

Причиною стало, за його словами, різне бачення ситуації з головою ОДА Анною Коваленко

Причиною стало, за його словами, різне бачення ситуації з головою ОДА Анною Коваленко

Фото: Facebook

Про це він написав у Facebook, передає RegioNews.

Він заявив, що сам написав заяву про звільнення, яку керівництво області задовольнило.

Причини звільнення: у нас з новою головою ОДА різні бачення щодо розвитку ситуації, у тому числі щодо тих напрямків, якими опікувався я. Якщо вже Зеленський довірив цій людині керувати областю, то звісно їй видніше, що і з ким і як робити”, - написав Подорван.

Він додав, що на його думку, кожен керівник має логічне право сформувати свою команду, і тому вирішив, що неконструктивно втрачати час на "взаємні поборювання”.

Довідка: Андрій Подорван став заступником голови ОДА 3 січня 2020 року, коли її головою був Андрій Прокопенко. До сфери його повноважень входили громадсько-політичні питання. З початку пандемії COVID-19 він був керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, 12 вересня голова Чернігівської обласної державної адміністрації Андрій Прокопенко заявив, що йде у відставку через конфлікт із провладною партією "Слуга Народу".

28 вересня Кабмін погодив призначення Анни Коваленко головою Чернігівської ОДА.