Заместитель председателя Черниговской ОГА подал в отставку

Причиной стало, по его словам, разное видение ситуации с главой ОГА Анной Коваленко

Причиной стало, по его словам, разное видение ситуации с главой ОГА Анной Коваленко

Фото: Facebook

Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.

Он заявил, что сам написал заявление об увольнении, которое руководство области удовлетворило.

Причины увольнения: у нас с новой главой ОГА разное видение развития ситуации, в том числе по тем направлениям, которыми занимался я. Если Зеленский доверил этому человеку управлять областью, то конечно ей виднее, что и с кем и как делать", - написал Подорван.

Он добавил, что по его мнению, каждый руководитель имеет логическое право сформировать свою команду, и поэтому решил, что неконструктивно терять время на "взаимные преодоления".

Справка: Андрей Подорван стал заместителем председателя ОГА 3 января 2020 года, когда ее председателем был Андрей Прокопенко. В сферу его полномочий входили общественно-политические вопросы. С начала пандемии COVID-19 он был руководителем работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Напомним, 12 сентября глава Черниговской областной государственной администрации Андрей Прокопенко заявил, что уходит в отставку в связи с конфликтом с провластной партией "Слуга народа".

28 сентября Кабмин согласовал назначение Анны Коваленко председателем Черниговской ОГА.