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26 ноября 2020, 20:00 13

Кабмин утвердил бюджет на 2021 год и передаст его на голосование в Раду

26 ноября 2020, 20:00 13
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В нем не предусматривается увеличение налогов для бизнеса
В нем не предусматривается увеличение налогов для бизнеса
Фото: Кабмин
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Кабинет министров утвердил доработанный проект государственного бюджета на 2021 год, теперь его передадут на голосование в Верховную Раду.

Об этом стало известно из онлайн-трансляции внеочередного заседания правительства, передает RegioNews.

В проекте государственного бюджета на 2021 год заложено 1 триллион и 92 миллиарда гривен доходов, 1 триллион и 328 миллиардов гривен расходов.

Также Кабинет министров сократил дефицит бюджета с 6,0% до 5,5% от ВВП.

Ключевой аспект - это то, что бюджет остается сбалансированным и реалистичным к исполнению. В следующем году мы ожидаем рост экономики, что позволит нам продолжить увеличение расходов на медицину, образование и оборону", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он добавил, что на 2021 год предлагается сбалансированный бюджет, в котором не предвидится увеличения налогов для бизнеса и одновременно улучшается финансирование социальной сферы и медицины.

Кроме того, в нем предусмотрено оказание поддержки предпринимателям, пострадавшим от карантина.

Напомним, ранее сообщалось, что проект бюджета на 2021 год передали в Кабмин на утверждение.

бюджет Кабмин Денис Шмыгаль заседание экономика
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