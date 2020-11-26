На Донбасі бойовики обстріляли українські позиції біля Мар'їнки

Серед українських військових втрат чи поранень немає

Серед українських військових втрат чи поранень немає

Фото: flickr

26 листопада в зоні проведення ООС зафіксовано один випадок порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Так, у районі населеного пункту Мар’їнка противник відкрив вогонь з великокаліберного кулемета.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою українськими підрозділами. Військовослужбовці Об’єднаних сил продовжують виконувати свої завдання за призначенням, дотримуючись домовленостей, які вступили в дію 27 липня 2020 року”, - йдеться в повідомленні.

В штабі ООС додали, що упродовж доби в районах уздовж лінії розмежування сапери ДСНС розмінували понад 10 гектарів території та передали на знищення 155 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, три порушення за добу: у штабі ООС розповіли про дії бойовиків на Донбасі.