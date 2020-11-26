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Три порушення за добу: у штабі ООС розповіли про дії бойовиків на Донбасі
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26 листопада 2020, 08:11 131

Три порушення за добу: у штабі ООС розповіли про дії бойовиків на Донбасі

26 листопада 2020, 08:11 131
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Поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було
Поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було
Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби збройні формування Російської Федерації та її найманці тричі порушили домовленості Тристоронньої контактної групи, що вступили в дію 27 липня 2020 року.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, пострілами з гранатометів різних систем противник намагався спровокувати наших воїнів на ділянці у передмісті Авдіївки. Стрілецьку зброю та ручний протитанковий гранатомет російсько-окупаційні війська застосували неподалік Водяного.

Окрім того, з боку тимчасово окупованої Ужівки у напрямку Водяного ворог здійснив дистанційне мінування позицій наших військ, використавши заборонені міни ПОМ-2. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Про порушення режиму припинення вогню та використання збройними формуваннями Російської Федерації заборонених мін через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ", - зазначають в штабі.

Від початку поточної доби, 26 листопада, порушень досягнутих мирних домовленостей не зафіксовано.

Нагадаємо, добою раніше, бойовики чотири рази порушили "тишу" на Донбасі. На жаль, від кулі снайпера загинув військовий.

ООС ОРДЛО Донбас бойовики обстріли
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