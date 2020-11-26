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На Донбассе боевики обстреляли украинские позиции возле Марьинки
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26 ноября 2020, 18:23 29

На Донбассе боевики обстреляли украинские позиции возле Марьинки

26 ноября 2020, 18:23 29
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Среди украинских военных потерь или раненых нет
Среди украинских военных потерь или раненых нет
Фото: flickr
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26 ноября в зоне проведения ООС зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Так, в районе населенного пункта Марьинка противник открыл огонь из крупнокалиберного пулемета.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой украинским подразделениями. Военнослужащие Объединенных сил продолжают выполнять свои задачи по назначению, соблюдая договоренности, которые вступили в действие 27 июля 2020 года", - говорится в сообщении.

В штабе ООС добавили, что в течение суток в районах вдоль линии разграничения саперы ГСЧС разминировали более 10 гектаров территории и передали на уничтожение 155 взрывоопасных предметов.

Напомним, три нарушения за сутки: в штабе ООС рассказали о действиях боевиков на Донбассе.

Донбасс ООС война обстрел боевики АТО
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