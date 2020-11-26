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26 листопада 2020, 14:58 3

Аваков не виключає, що в Україні можуть заборонити міжміське сполучення

26 листопада 2020, 14:58 3
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Зараз це питання обговорюється в уряді
Зараз це питання обговорюється в уряді
Фото: МВС
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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який підтримує введення повного локдауну в Україні, допустив заборону на міжміського сполучення у разі погіршення ситуації з COVID-19.

Про це він заявив в ефірі "Україна 24", пише RegioNews.

За його словами, це питання обговорюється в уряді, однак точної відповіді поки немає.

"Якщо ми бачимо, що сполучення між містами нестиме реальну шкоду і реальне поширення інфекції, то ми повинні перекрити це сполучення", - сказав Аваков.

Він додав, що заборона може стосуватися, в тому числі й залізничного сполучення.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за радикальний локдаун в Україні терміном не менш ніж на три тижні. На його думку, локдаун треба вводити як можна швидше.

Україна карантин транспорт Аваков МВС
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