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25 листопада 2020, 20:25 10

Експолітв’язня Балуха готують до чергової операції - Сєнцов

25 листопада 2020, 20:25 10
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Він проходить курс реабілітації після побиття
Він проходить курс реабілітації після побиття
Фото: із відкритих джерел
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Колишній політв'язень Кремля Володимир Балух, якого знайшли жорстоко побитим вранці 8 вересня у столичному Гідропарку, готується до чергової операції.

Про це у Facebook повідомив режисер Олег Сєнцов, передає RegioNews.

За його словами, Балух зараз займається на тренажерах і проходить курс реабілітації.

Сьогодні поспілкувався з Володею Балухом. В нього все добре, реабілітується. Проходить 6 км в день на пішому тренажері, а на вело - усі 20. Грає у шахи. Готується до чергової операції", - розповів Сєнцов.

Нагадаємо, Володимира Балуха знайшли побитим уранці 8 вересня у столичному Гідропарку. У нього були зламані рука та ключиця. Впродовж 12 днів його стан оцінювали як стабільно важкий.

19 жовтня стало відомо, що Балух почав ходити, а його стан покращився. Пізніше Володимира Балуха виписали з лікарні швидкої допомоги.

Володимир Балух Побиття Лікар Операція лікування
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