Експолітв’язня Балуха готують до чергової операції - Сєнцов

Він проходить курс реабілітації після побиття

Він проходить курс реабілітації після побиття

Фото: із відкритих джерел

Колишній політв'язень Кремля Володимир Балух, якого знайшли жорстоко побитим вранці 8 вересня у столичному Гідропарку, готується до чергової операції.

Про це у Facebook повідомив режисер Олег Сєнцов, передає RegioNews.

За його словами, Балух зараз займається на тренажерах і проходить курс реабілітації.

Сьогодні поспілкувався з Володею Балухом. В нього все добре, реабілітується. Проходить 6 км в день на пішому тренажері, а на вело - усі 20. Грає у шахи. Готується до чергової операції", - розповів Сєнцов.

Нагадаємо, Володимира Балуха знайшли побитим уранці 8 вересня у столичному Гідропарку. У нього були зламані рука та ключиця. Впродовж 12 днів його стан оцінювали як стабільно важкий.

19 жовтня стало відомо, що Балух почав ходити, а його стан покращився. Пізніше Володимира Балуха виписали з лікарні швидкої допомоги.