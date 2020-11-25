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25 ноября 2020, 20:25 10

Экс-политзаключенного Балуха готовят к очередной операции - Сенцов

25 ноября 2020, 20:25 10
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Он проходит курс реабилитации после избиения
Он проходит курс реабилитации после избиения
Фото: из открытых источников
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Бывший политзаключенный Кремля Владимир Балух, которого нашли жестоко избитым утром 8 сентября в столичном Гидропарке, готовится к очередной операции.

Об этом в Facebook сообщил режиссер Олег Сенцов, передает RegioNews.

По его словам, Балух сейчас занимается на тренажерах и проходит курс реабилитации.

Сегодня пообщался с Володей Балухом. У него все хорошо, реабилитируется. Проходит 6 км в день на пешем тренажере, а на вело - все 20. Играет в шахматы. Готовится к очередной операции", - рассказал Сенцов.

Напомним, Владимира Балуха нашли избитым утром 8 сентября в столичном Гидропарке. У него были сломаны рука и ключица. В течение 12 дней его состояние оценивали как стабильно тяжелое.

19 октября стало известно, что Балух начал ходить, а его состояние улучшилось. Позже Владимира Балуха выписали из больницы скорой помощи.

Владимир Балух Избиение Врач Операция лечение
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