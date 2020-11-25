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25 листопада 2020, 18:05 762

На Рівненщині СБУ затримала більше десятка бурштинокопачів

25 листопада 2020, 18:05 762
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Вони незаконно видобували бурштин на землях лісгоспу
Вони незаконно видобували бурштин на землях лісгоспу
Фото: СБУ
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У Рівненській області на території державного лісгоспу в Сарненському районі правоохоронці під час рейду виявили групу нелегальних старателів, які готували ділянку під видобуток "сонячного каміння".

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

На місці незаконного промислу правоохоронці виявили 13 учасників групи, які використовували мотопомпи, автотранспорт та екскаватор. Зловмисники прокопували канаву для підведення води у місце видобутку бурштину-сирцю", – повідомили в пресслужбі СБУ.

Правоохоронці вилучили екскаватор, дві мотопомпи кустарного виробництва, знаряддя, призначене для незаконного видобутку бурштину-сирцю, автомобіль та близько 4 кг "сонячного каміння".

Наразі вирішують питання про оголошення підозри зловмисникам, слідчі дії тривають.

Нагадаємо, у "Борисполі" затримали контрабандиста із унікальними каменями бурштину.

Рівненська область СБУ бурштин затримання злочин
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