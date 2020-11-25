На Луганщине задержали организатора незаконного "референдума" 2014 года
В Луганской области при пересечении границы с Россией задержали женщину, которая участвовала в организации и проведении так называемого "референдума" в 2014 году.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области, передает RegioNews.
По данным следствия, в мае 2014 года женщина участвовала в организации и проведении незаконного "референдума" при поддержке так называемого "Акта о государственной самостоятельности ЛНР" на территории поселка Колядовка Новоайдарского района.
Тогда она работала так называемым "секретарем участковой комиссии", в которой осуществляла выдачу "бюллетеней", считала голоса и объявляла протокол результатов так называемого" голосования".
В ноябре прошлого года ей заочно сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, после чего объявили в розыск.
Женщину задержали сотрудники Луганского пограничного отряда в пункте пропуска "Меловое". 25 ноября Северодонецкий городской суд Луганской области отправил ее под круглосуточный домашний арест. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, в Чернигове СБУ задержала пропагандиста, который агитировал за "агрессивную войну".