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25 ноября 2020, 19:47 3

На Луганщине задержали организатора незаконного "референдума" 2014 года

25 ноября 2020, 19:47 3
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Фото: Прокуратура
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В Луганской области при пересечении границы с Россией задержали женщину, которая участвовала в организации и проведении так называемого "референдума" в 2014 году.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области, передает RegioNews.

По данным следствия, в мае 2014 года женщина участвовала в организации и проведении незаконного "референдума" при поддержке так называемого "Акта о государственной самостоятельности ЛНР" на территории поселка Колядовка Новоайдарского района.

Тогда она работала так называемым "секретарем участковой комиссии", в которой осуществляла выдачу "бюллетеней", считала голоса и объявляла протокол результатов так называемого" голосования".

В ноябре прошлого года ей заочно сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, после чего объявили в розыск.

Женщину задержали сотрудники Луганского пограничного отряда в пункте пропуска "Меловое". 25 ноября Северодонецкий городской суд Луганской области отправил ее под круглосуточный домашний арест. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Чернигове СБУ задержала пропагандиста, который агитировал за "агрессивную войну".

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