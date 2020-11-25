На Луганщине задержали организатора незаконного "референдума" 2014 года

Ранее в Украине она была объявлена в розыск и скрывалась в Российской Федерации

Ранее в Украине она была объявлена в розыск и скрывалась в Российской Федерации

Фото: Прокуратура

В Луганской области при пересечении границы с Россией задержали женщину, которая участвовала в организации и проведении так называемого "референдума" в 2014 году.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области, передает RegioNews. По данным следствия, в мае 2014 года женщина участвовала в организации и проведении незаконного "референдума" при поддержке так называемого "Акта о государственной самостоятельности ЛНР" на территории поселка Колядовка Новоайдарского района. Тогда она работала так называемым "секретарем участковой комиссии", в которой осуществляла выдачу "бюллетеней", считала голоса и объявляла протокол результатов так называемого" голосования". В ноябре прошлого года ей заочно сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, после чего объявили в розыск. Женщину задержали сотрудники Луганского пограничного отряда в пункте пропуска "Меловое". 25 ноября Северодонецкий городской суд Луганской области отправил ее под круглосуточный домашний арест. Досудебное расследование продолжается. Напомним, в Чернигове СБУ задержала пропагандиста, который агитировал за "агрессивную войну".

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