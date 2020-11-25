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Зарплати жінок менші за зарплати чоловіків на 25% - Шмигаль
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25 листопада 2020, 11:59 25

Зарплати жінок менші за зарплати чоловіків на 25% - Шмигаль

25 листопада 2020, 11:59 25
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В Україні зберігається високий рівень дискримінаційного ставлення роботодавців до працівниць-жінок
В Україні зберігається високий рівень дискримінаційного ставлення роботодавців до працівниць-жінок
Фото: kmu.gov.ua
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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що в країні досі є проблема, пов'язана із дискримінаційним ставленням до жінок з боку роботодавців, а це призводить до того, що розрив у зарплаті між чоловіками та жінками становить до 25%.

Як передає RegioNews, про це повідомляє Урядовий портал.

Шмигаль підкреслив, що рівність прав та обов’язків жінок та чоловіків юридично є однаковими, але рівність можливостей - все ще потребує серйозної роботи.

На жаль, у нашому суспільстві все ще є дискримінаційне ставлення роботодавців до працівників-жінок. Міністерство соціальної політики зазначає, що тільки в питанні заробітної плати це призводить до розриву у розмірі до 25%. Чверть зарплати жінки недоотримують через упередженість, через чоловічі і жіночі професії, через декрет, через вік, зовнішність і навіть характер", - зазначив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, 21 листопада, Шмигаль підтвердив, що влада готується до введення локдауну якщо карантин вихідного дня не спрацює.

Кабмін зарплати финансы робота Деніс Шмигаль жінки
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