Україна виплатила безробітним вже понад 13 млрд гривень - Мінекономіки

Фінансування програм для підтримки безробітних та підприємців є на постійному контролі уряду

Фінансування програм для підтримки безробітних та підприємців є на постійному контролі уряду

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Упродовж карантину, тобто з 12 березня 2020 року і до сьогодні, виплачено 11,5 млрд грн допомоги безробітним, які зареєстровані в центрах зайнятості. Також з метою фінансової підтримки малого та середнього бізнесу Кабміном із СОVID-фонду було виділено 2,8 млрд грн на програму допомоги по частковому безробіттю.

Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко, передає RegioNews.

Для боротьби з безробіттям ми запустили різні механізми підтримки. Це і програма по частковому безробіттю, завдяки якій вдалося зберегти робочі місця для 373,7 тисяч громадян. Це і програма "5-7-9”, однією з умов якої було збереження чисельності персоналу. Це і посилення роботи регіональних служб зайнятості, за сприяння яких за період карантину роботу отримали 419 тисяч людей”, - повідомив Петрашко.

Міністр наголосив, що фінансування програм для підтримки безробітних та підприємців у період карантинних обмежень є на постійному контролі Кабміну, який у разі потреби оперативно вносить зміни в законодавчу базу для додаткового виділення коштів.

Так, останніми урядовими ініціативами для програми допомоги по частковому безробіттю додатково було виділено 80 млн гривень, а для покриття потреб у своєчасній виплаті допомоги по безробіттю - майже 1,2 млрд гривень.

Раніше повідомлялось, що Кабінет Міністрів виділив додаткові кошти для Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.