НАЗК залишило "Батьківщину" без державного фінансування

Партія оскаржує це рішення агентства в суді

Партія оскаржує це рішення агентства в суді

Фото з відкритих джерел

У Висновку НАЗК про результати аналізу звіту партії “Батьківщина” за перший квартал 2020 року зафіксовані порушення, які стосуються аналізу звітності регіональних організацій партії та її центрального офісу

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайти НАЗК та ОАСК.

На сайті НАЗК розміщено Висновок про результати аналізу звіту партії "Батьківщина” за перший квартал 2020 року. За результатами перевірки НАЗК виявило у звіті ознаки адміністративних та кримінальних правопорушень та вирішило зупинити виплати державного фінансування починаючи з четвертого кварталу 2020 року.

Виявлені порушення стосуються аналізу звітності регіональних організацій партії та її центрального офісу, а саме: відсутність звіту міської організації партії міста Українка; відсутність відомостей про наявність фінансових зобов’язань перед ТОВ "Фінейт” на 45 тис. гривень; підписання видаткових накладних про прийом спонсорських внесків у вигляді листівок, брошур та плакатів особами, які на момент підписання цих документів перебували за кордоном і не могли вчиняти юридичні дії з прийому спонсорських внесків (стосується Сумської та Київської обласних організацій); щодо донорів Київської міської організації та Кіровоградської обласної організації виявлено невідповідність доходу донорів та розміру їхніх внесків на користь цих осередків у 2017–2020 роках; договори з низкою компаній на загальну суму понад 14 млн гривень були датовані раніше, ніж були відкриті вказані у них банківські рахунки, у чому НАЗК вбачає ознаки порушення статті 203 Цивільного кодексу України (йдеться про витрати коштів, які партія отримала з держбюджету в якості компенсації витрат на парламентську виборчу кампанію).

У своєму позові до Окружного адмінсуду "Батьківщина” просить "визнати протиправними дії працівників НАЗК при складенні Висновку про результати аналізу звіту”, а також скасувати наказ про зупинення держфінансування. На час вирішення спору партія просить зупинити дію наказу НАЗК про припинення держфінансування.

Судом вирішується питання наявності правових підстав вжиття заходів забезпечення позову та відкриття провадження в адміністративній справі.

Нагадаємо, раніше НАЗК заявляло, що рішення КСУ ускладнило перевірку інформації у звітах політичних партій.