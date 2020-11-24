Кожну восьму гривню держбюджету витратили на виплату держборгу

Не зважаючи на видатки, план доходів у 2020 році може бути перевиконано, вважають у Рахунковій палаті

Не зважаючи на видатки, план доходів у 2020 році може бути перевиконано, вважають у Рахунковій палаті

Фото: з відкритих джерел

На обслуговування державного боргу України було спрямовано кожну восьму гривню доходів держбюджету 2020 року, а сам борг тільки за січень-вереснь поточного року збільшився на 347 млрд грн або 17% - до 2,3 трлн грн.

Як передає RegioNews, про це повідомив голова Рахункової палати Валерій Пацкан. Державний борг за 9 місяців 2020 року збільшився на 347 млрд грн, або 17%, – до 2,3 трлн грн. Здебільшого - через девальвацію гривні. Тільки на обслуговування боргу було спрямовано кожну восьму гривню доходів держбюджету",- написав Пацкан. За його словами, у січні–вересні доходи бюджету становили 75,6% плану на рік. Це високий рівень виконання, зумовлений насамперед зменшенням у квітні обсягу доходів на 117 млрд грн. За оцінкою фахівців Рахункової палати, за таких умов план доходів у 2020 році може бути перевиконано. "Водночас, ситуація з видатками не така оптимістична. Так, у січні–вересні видатки загального фонду на 93 млрд грн, або 11%, менші плану на звітний період. Лише один приклад - внаслідок прорахунків при підготовці рішень про виділення коштів із Фонду COVID-19, тривалого затвердження паспортів окремих бюджетних програм, не завершення процедур закупівель не використано 24,8 млрд грн за 20-ма з 25-ти бюджетних програм",- зазначив Пацкан. Раніше повідомлялось, що Кабмін ще на рік заморозив підвищення мінімальних зарплат вчителів.

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