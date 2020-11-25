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25 ноября 2020, 11:25 8

НАПК оставило "Батькивщину" без государственного финансирования

25 ноября 2020, 11:25 8
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Фото из открытых источников
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В Заключении НАПК о результатах анализа отчета партии “Батькивщина” за первый квартал 2020 года зафиксированы нарушения, которые касаются анализа отчетности региональных организаций партии и ее центрального офиса

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайты НАПК и ОАСК.

На сайте НАПК размещено Заключение о результатах анализа отчета партии "Батькивщина” за первый квартал 2020 года. По результатам проверки НАПК выявило в отчете признаки административных и криминальных правонарушений и решило остановить выплаты государственного финансирования начиная с четвертого квартала 2020 года.

Выявленные нарушения касаются анализа отчетности региональных организаций партии и ее центрального офиса, а именно: отсутствие отчета городской организации партии города Украинка; отсутствие сведений о наличии финансовых обязательств перед ООО "Финейт” на 45 тыс. гривен; подписание расходных накладных о приеме спонсорских взносов в виде листовок, брошюр и плакатов лицами, которые на момент подписания этих документов находились за границей и не могли совершать юридические действия по приему спонсорских взносов (касается Сумской и Киевской областных организаций); в отношении доноров Киевской городской организации и Кировоградской областной организации выявлено несоответствие дохода доноров и размера их взносов в пользу этих ячеек в 2017-2020 годах; договоры с рядом компаний на общую сумму свыше 14 млн гривен были датированы раньше, чем были открыты указанные в них банковские счета, в чем НАПК усматривает признаки нарушения статьи 203 Гражданского кодекса Украины (речь идет о расходах средств, которые партия получила из госбюджета в качестве компенсации расходов на парламентскую избирательную кампанию).

В своем иске в Окружной админсуд "Батькивщина” просит "признать противоправными действия работников НАПК при составлении Заключения о результатах анализа отчета”, а также отменить приказ о приостановке госфинансирования. На время разрешения спора партия просит приостановить действие приказа НАПК о прекращении госфинансирования.

Судом решается вопрос о наличии правовых оснований принятия мер по обеспечению иска и открытие производства по административному делу.

Напомним, ранее НАПК заявляло, что решение КСУ усложнило проверку информации в отчетах политических партий.

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