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24 листопада 2020, 15:44 177

В Одесі відбулася перша сесія новообраної міської ради

24 листопада 2020, 15:44 177
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Депутати під час засідання прийняли присягу і сформували фракції
Депутати під час засідання прийняли присягу і сформували фракції
Фото: omr.gov.ua
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24 листопада відбулася перша сесія Одеської міської ради нового скликання.

Про це йдеться в повідомленні на сайті міської ради, передає RegioNews.

Голова Одеської міської територіальної виборчої комісії Одеського району Одеської області Ніна Чернишенко поінформувала про підсумки виборів депутатів Одеської міської ради та Одеського міського голови”, - йдеться в повідомленні.

Також депутати отримали мандати і принесли присягу. Секретаря на цьому засіданні не обирали.

Потім у роботі першої сесії було оголошено перерву, під час якої депутати сформували депутатські фракції. "Довіряй ділам", яку очолив Олег Бриндак, отримала 20 мандатів. Фракцію "Слуга народу" очолив Вадим Мороховський, вона має 10 депутатів.

ОПЗЖ отримала 18 місць, з головою фракції ще не визначилася. "Європейська Солідарність” отримала 10 мандатів, голова - Олексій Потапський. Партія Шарія - 6 мандатів, голова Ілля Фрейман.

Близько 12:20 Геннадій Труханов повідомив про завершення сесії.

До початку другої сесії Одеської міської ради депутати мають сформувати склад постійних комісій. Крім того, готується проект нового регламенту міської ради.

Нагадаємо, Труханова офіційно оголосили переможцем на виборах мера Одеси.

Одеса горсовет сесія Геннадій Труханов депутати
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