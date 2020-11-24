В Одессе состоялась первая сессия новоизбранного городского совета

Депутаты во время заседания приняли присягу и сформировали фракции

Депутаты во время заседания приняли присягу и сформировали фракции

Фото: omr.gov.ua

Об этом говорится в сообщении на сайте городского совета, передает RegioNews.

Председатель Одесской городской территориальной избирательной комиссии Одесского района Одесской области Нина Чернышенко проинформировала об итогах выборов депутатов Одесского городского совета и Одесского городского головы", - говорится в сообщении.

Также депутаты получили мандаты и принесли присягу. Секретаря на этом заседании не избирали.

Затем в работе первой сессии был объявлен перерыв, во время которого депутаты сформировали депутатские фракции. "Доверяй делам", которую возглавил Олег Бриндак, получила 20 мандатов. Фракцию "Слуга народа" возглавил Вадим Мороховский, она имеет 10 депутатов.

ОПЗЖ получила 18 мест, с главой фракции еще не определилась. "Европейская Солидарность" получила 10 мандатов, председатель - Алексей Потапский. Партия Шария - 6 мандатов, председатель Илья Фрейман.

Около 12:20 Геннадий Труханов сообщил о завершении сессии.

К началу второй сессии Одесского городского совета депутаты должны сформировать состав постоянных комиссий. Кроме того, готовится проект нового регламента городского совета.

Напомним, Труханова официально объявили победителем на выборах мэра Одессы.