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23 ноября 2020, 18:24 909

Петиция за принятие закона "О коллаборационизме" набрала необходимые голоса

23 ноября 2020, 18:24 909
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В ней предлагают законодательно определить и закрепить понятия "коллаборационист" и "пособник оккупантов"
В ней предлагают законодательно определить и закрепить понятия "коллаборационист" и "пособник оккупантов"
Фото из открытых источников
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На сайте Президента Украины набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов петиция к Владимиру Зеленскому с предложением разработать и подать в Верховную Раду проект закона «О коллаборационизме».

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Президента.

Автор петиции Станислав Ляшенко предлагает законодательно определить и закрепить понятия "коллаборационист" и "пособник оккупантов".

Закон Украины "О коллаборационизме" должен раз и навсегда четко определить статус граждан Украины, которые воюют на стороне агрессора.

Это не только позволит наконец назвать вещи своими именами, но и показать в первую очередь международному сообществу, что же происходит в нашей стране 7 год подряд.

Признание России оккупантом, а ее сторонников и пособников коллаборационистами позволит эффективнее бороться против агрессии и применять новые механизмы, в том числе отмену социальных, пенсий и т. д. для физических лиц, а также приостановление и запрет деятельности юридических лиц. Это в свою очередь даст возможность значительно ослабить диверсионную деятельность внутри нашего государства, которая вредит нашему суверенитету и облегчает задачу стране-агрессору", - обосновывает автор петиции.

Петиция, которая подана 7 сентября, набрала уже 25 009 голосов и у неё есть еще 14 ней для рассмотрения.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский отреагировал на петицию о доступной растаможке "євроблях".

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