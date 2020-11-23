Місцеві вибори: стало відомо, які партії отримали найбільшу підтримку виборців

Умовний п’ятивідсотковий виборчий бар’єр подолали п'ять партій

Умовний п’ятивідсотковий виборчий бар’єр подолали п'ять партій

Фото: flickr

На місцевих виборах, які відбулися 25 жовтня, умовний 5% бар’єр подолали п’ять політичних партій: "Слуга народу" (14,5%), "Європейська солідарність" (13,7%), "Опозиційна платформа – За життя" (12,5%), "За майбутнє"(8,6%) та "Батьківщина" (8,5%).

Як пише RegioNews, про це свідчать дані моніторингу Соціологічної групи "Рейтинг".

"Аналіз результатів місцевих виборів продемонстрував, що активність виборців у західних регіонах була вищою, аніж у південно-східних. Наприклад, якщо у Тернопільській та Львівській областях активність виборців 25 жовтня становила близько 44%, то у південно-східних прийшли на вибори лише близько третини", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що питома вага західних областей у загальному масиві виборців зросла з 27 до 31%.

Вказується, що, згідно з агрегованим рейтингом партій на місцевих виборах, умовний п’ятивідсотковий виборчий бар’єр подолали "Слуга народу" (14,5%), "Європейська солідарність" (13,7%), "Опозиційна платформа – За життя" (12,5%), "За майбутнє" (8,6%) та "Батьківщина" (8,5%). Відсотки розраховані від загальної кількості голосів виборців, які підтримали партії.

Партія "Наш край" загалом підтримали 3,9% виборців, ВО "Свобода" – 3,3%, Радикальну партію Ляшка – 2,4%, партію "Сила і честь" – 2,4%, "УДАР Віталія Кличка" – 2,0%, партію "Пропозиція" – 2,2%, "Голос" – 1,7%, партію Шарія – 1,4%, партію "Перемога Пальчевського" – 0,8%.

Сумарний рейтинг інших (переважно місцевих) партій становить близько 22%.

Сукупна підтримка п’ятьох парламентських партій на цих виборах становила 51% (на виборах до Верховної Ради 2019 року вони отримали 78%). При цьому в областях, де не були представлені потужні місцеві партії, парламентські партії отримали значно більшу підтримку на місцевих виборах.

Нагадаємо, КВУ зафіксував суттєві порушення під час другого туру виборів мерів.