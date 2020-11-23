12:38  23 листопада
На виборах мера Бердянська перемогу здобув Валерій Баранов
15:32  23 листопада
Озброєння та військова техніка на передовій потребують оновлення - міністр
11:59  23 листопада
Вибори мера Ужгорода: "слуга" Щадей програв чинному голові міста
UA | RU
UA | RU
23 листопада 2020, 12:46 22

Місцеві вибори: стало відомо, які партії отримали найбільшу підтримку виборців

23 листопада 2020, 12:46 22
Читайте также на русском языке
Умовний п’ятивідсотковий виборчий бар’єр подолали п'ять партій
Умовний п’ятивідсотковий виборчий бар’єр подолали п'ять партій
Фото: flickr
Читайте также
на русском языке

На місцевих виборах, які відбулися 25 жовтня, умовний 5% бар’єр подолали п’ять політичних партій: "Слуга народу" (14,5%), "Європейська солідарність" (13,7%), "Опозиційна платформа – За життя" (12,5%), "За майбутнє"(8,6%) та "Батьківщина" (8,5%).

Як пише RegioNews, про це свідчать дані моніторингу Соціологічної групи "Рейтинг".

"Аналіз результатів місцевих виборів продемонстрував, що активність виборців у західних регіонах була вищою, аніж у південно-східних. Наприклад, якщо у Тернопільській та Львівській областях активність виборців 25 жовтня становила близько 44%, то у південно-східних прийшли на вибори лише близько третини", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що питома вага західних областей у загальному масиві виборців зросла з 27 до 31%.

Вказується, що, згідно з агрегованим рейтингом партій на місцевих виборах, умовний п’ятивідсотковий виборчий бар’єр подолали "Слуга народу" (14,5%), "Європейська солідарність" (13,7%), "Опозиційна платформа – За життя" (12,5%), "За майбутнє" (8,6%) та "Батьківщина" (8,5%). Відсотки розраховані від загальної кількості голосів виборців, які підтримали партії.

Партія "Наш край" загалом підтримали 3,9% виборців, ВО "Свобода" – 3,3%, Радикальну партію Ляшка – 2,4%, партію "Сила і честь" – 2,4%, "УДАР Віталія Кличка" – 2,0%, партію "Пропозиція" – 2,2%, "Голос" – 1,7%, партію Шарія – 1,4%, партію "Перемога Пальчевського" – 0,8%.

Сумарний рейтинг інших (переважно місцевих) партій становить близько 22%.

Сукупна підтримка п’ятьох парламентських партій на цих виборах становила 51% (на виборах до Верховної Ради 2019 року вони отримали 78%). При цьому в областях, де не були представлені потужні місцеві партії, парламентські партії отримали значно більшу підтримку на місцевих виборах.

Нагадаємо, КВУ зафіксував суттєві порушення під час другого туру виборів мерів.

вибори Україна Верховна Рада парламент Місцеві вибори
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
"Велике будівництво". Якими "схемами на дорогах" найближче оточення підставляє Зеленського
Місцеві коаліціади. Хто буде контролювати новообрану Одеську облраду
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Юрій Гаврилечко
Кирило Сазонов
Всі блоги »