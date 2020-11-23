В горсовете Днепра заявили о победе Филатова во втором туре выборов

Теперь в городе ожидают оглашения официальных данных от ТИК

Теперь в городе ожидают оглашения официальных данных от ТИК

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Об этом во время брифинга сообщил секретарь городского совета Александр Санжара, также об этом говорится в сообщении на сайте городского совета, передает RegioNews.

Согласно сообщению городского совета Днепра, в городе проработали 100% протоколов с участков, Борис Филатов получил 80,61% голосов избирателей.

В городском совете отмечают, что оппонент Филатова, Загид Краснов "получил в четыре раза меньше голосов".

Мы видим, что и в первом туре разрыв между кандидатами был больше, чем в четыре раза, во втором туре то же", - заявил Санжара.

Результаты голосования должны быть установлены ТИК не позднее, чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 27 ноября 2020 года включительно.

Согласно данным Центризбиркома, Днепр показал самую низкую явку избирателей среди 11 городов Украины, во время второго тура выборов в городе она составила 23,93%.

Напомним, по данным экзитпола Филатов выиграет выборы в Днепре.