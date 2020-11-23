12:38  23 ноября
На выборах мэра Бердянска победил Валерий Баранов
15:32  23 ноября
Вооружение и военная техника на передовой нуждаются в обновлении - министр
11:59  23 ноября
Выборы мэра Ужгорода: "слуга" Щадей проиграл действующему главе города
UA | RU
UA | RU
23 ноября 2020, 14:05 70

В горсовете Днепра заявили о победе Филатова во втором туре выборов

23 ноября 2020, 14:05 70
Читайте також українською мовою
Теперь в городе ожидают оглашения официальных данных от ТИК
Теперь в городе ожидают оглашения официальных данных от ТИК
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Во втором туре выборов мэра Днепра победил действующий мэр Борис Филатов.

Об этом во время брифинга сообщил секретарь городского совета Александр Санжара, также об этом говорится в сообщении на сайте городского совета, передает RegioNews.

Согласно сообщению городского совета Днепра, в городе проработали 100% протоколов с участков, Борис Филатов получил 80,61% голосов избирателей.

В городском совете отмечают, что оппонент Филатова, Загид Краснов "получил в четыре раза меньше голосов".

Мы видим, что и в первом туре разрыв между кандидатами был больше, чем в четыре раза, во втором туре то же", - заявил Санжара.

Результаты голосования должны быть установлены ТИК не позднее, чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 27 ноября 2020 года включительно.

Согласно данным Центризбиркома, Днепр показал самую низкую явку избирателей среди 11 городов Украины, во время второго тура выборов в городе она составила 23,93%.

Напомним, по данным экзитпола Филатов выиграет выборы в Днепре.

Днепр Борис Филатов второй тур Местные выборы голосование ТИК
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В Ровно мэром города избрали Александра Третьяка
23 ноября 2020, 13:16
Результаты второго тура выборов не изменили лидеров на должности глав ОТГ - ОПОРА
23 ноября 2020, 13:12
Местные выборы: стало известно, какие партии получили наибольшую поддержку избирателей
23 ноября 2020, 12:46
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
"Большое строительство". Какими "схемами на дорогах" ближайшее окружение подставляет Зеленского
Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Одесский облсовет
Все публикации »
Юрий Бутусов
Юрий Гаврилечко
Кирилл Сазонов
Все блоги »