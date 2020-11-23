Результати другого туру виборів не змінили лідерів на посаду голів ОТГ - ОПОРА

За даними ОПОРИ, в 11 містах, де проходило голосування, загалом явка виборців становила 29,23%

За даними ОПОРИ, в 11 містах, де проходило голосування, загалом явка виборців становила 29,23%

Фото: ukrinform.ua

Голова правління Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська розповіла, що за попередніми результатами другого туру виборів голів 11 міст, у всіх громадах перемогли кандидати, які й у першому турі набрали максимальну кількість голосів.

Як передає RegioNews, про це повідомляє Укрінформ.

"Результати виборів засвідчили, що повторне голосування не є раціональним інструментом визначення абсолютного переможця. Тобто, фактично у всіх громадах перемогли кандидати, які в першому турі набрали максимальну кількість голосів. У той же час, в абсолютних числах, кількість виборців, які голосували за них, є меншою, ніж 25 жовтня. Тобто, повторне голосування не дало нам жодних сюрпризів. Не забезпечило зміни лідерів на посаду голів ОТГ. І не створило якісь нові унікальні конкурентні умови, для ведення передвиборчої боротьби напередодні голосування”, - зазначила Айвазовська.

За даними ОПОРИ, під час повторного голосування 22 листопада явка виборців становила 29,23%. Тоді як на першому турі голосування паралельний підрахунок ОПОРИ засвідчив результат 35,9% явки виборців.

Нагадаємо, повторне голосування на виборах мера відбулося в 11 містах України: Дніпрі, Нікополі (Дніпропетровська область), Словʼянську (Донецька область), Ужгороді (Закарпатська область), Бердянську (Запорізька область), Дрогобичі (Львівська область), Львові, Миколаєві, Полтаві, Рівному, Черкасах.