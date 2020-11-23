12:38  23 листопада
На виборах мера Бердянська перемогу здобув Валерій Баранов
15:32  23 листопада
Озброєння та військова техніка на передовій потребують оновлення - міністр
11:59  23 листопада
Вибори мера Ужгорода: "слуга" Щадей програв чинному голові міста
UA | RU
UA | RU
23 листопада 2020, 13:12 17

Результати другого туру виборів не змінили лідерів на посаду голів ОТГ - ОПОРА

23 листопада 2020, 13:12 17
Читайте также на русском языке
За даними ОПОРИ, в 11 містах, де проходило голосування, загалом явка виборців становила 29,23%
За даними ОПОРИ, в 11 містах, де проходило голосування, загалом явка виборців становила 29,23%
Фото: ukrinform.ua
Читайте также
на русском языке

Голова правління Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська розповіла, що за попередніми результатами другого туру виборів голів 11 міст, у всіх громадах перемогли кандидати, які й у першому турі набрали максимальну кількість голосів.

Як передає RegioNews, про це повідомляє Укрінформ.

"Результати виборів засвідчили, що повторне голосування не є раціональним інструментом визначення абсолютного переможця. Тобто, фактично у всіх громадах перемогли кандидати, які в першому турі набрали максимальну кількість голосів. У той же час, в абсолютних числах, кількість виборців, які голосували за них, є меншою, ніж 25 жовтня. Тобто, повторне голосування не дало нам жодних сюрпризів. Не забезпечило зміни лідерів на посаду голів ОТГ. І не створило якісь нові унікальні конкурентні умови, для ведення передвиборчої боротьби напередодні голосування”, - зазначила Айвазовська.

За даними ОПОРИ, під час повторного голосування 22 листопада явка виборців становила 29,23%. Тоді як на першому турі голосування паралельний підрахунок ОПОРИ засвідчив результат 35,9% явки виборців.

Нагадаємо, повторне голосування на виборах мера відбулося в 11 містах України: Дніпрі, Нікополі (Дніпропетровська область), Словʼянську (Донецька область), Ужгороді (Закарпатська область), Бердянську (Запорізька область), Дрогобичі (Львівська область), Львові, Миколаєві, Полтаві, Рівному, Черкасах.

вибори ОТГ голосування область Кандидат ОПОРА
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
"Велике будівництво". Якими "схемами на дорогах" найближче оточення підставляє Зеленського
Місцеві коаліціади. Хто буде контролювати новообрану Одеську облраду
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Юрій Гаврилечко
Кирило Сазонов
Всі блоги »