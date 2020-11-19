Химерні альянси Слов'янська: Лях, Придворов і фактор Штепи

У неділю, 22 листопада, у Слов'янську пройде другий тур виборів міського голови. Серед претендентів на посаду мера вже не буде сумно відомої Нелі Штепи. Проте, передбачити майбутнього переможця неймовірно складно — сьогодні у місті йде боротьба буквально за кожен голос. А новий розклад сил у депутатському корпусі обіцяє також серйозну боротьбу за посаду секретаря міськради та ставить під сумнів саму перспективу створення працюючої коаліції

У неділю, 22 листопада, у Слов'янську пройде другий тур виборів міського голови. Серед претендентів на посаду мера вже не буде сумно відомої Нелі Штепи. Проте, передбачити майбутнього переможця неймовірно складно — сьогодні у місті йде боротьба буквально за кожен голос. А новий розклад сил у депутатському корпусі обіцяє також серйозну боротьбу за посаду секретаря міськради та ставить під сумнів саму перспективу створення працюючої коаліції

При цьому не виключений варіант, при якому Штепа, яка програла може в результаті стати реальним керівником міста, що став символом російсько-української війни. Хто ж стане новим мером Слов'янська і його "сірим кардиналом", а також які варіанти коаліцій можуть виникнути в Слов'янській міськраді, розбирався RegioNews.

Непередбачувані вибори на Донбасі

У другий тур виборів в Слов'янську вийшли чинний мер, кандидат від "Опозиційного блоку" Вадим Лях і представник ОПЗЖ Павло Придворов. Причому різниця між першим місцем, яке зайняв голова правління ПАТ "Слов'янський машинобудівний завод" Придворов, що набрав 30,86% голосів, і другим місцем Ляха з його 29,99%, склала в абсолютних числах всього 244 голоси.

Головною ж сенсацією першого туру стало третє місце колишньої очільниці Слов'янська Нелі Штепи, яка відстала від лідерів майже на чотири тисячі голосів. Несподіваний провал Штепи, яка висувалася від "Партії миру і розвитку", був викликаний трьома факторами. Активною її дискредитацією займалася, насамперед, ОПЗЖ, в якій вирішили, що Штепа буде для Придворова більш небезпечним опонентом у другому турі, ніж нинішній мер Лях. Колишню ув'язненого харківського СІЗО один з лідерів ОПЗЖ Нестор Шуфрич навіть звинуватив у чорній невдячності. Нібито партія Віктора Медведчука активно боролася (насправді - ні) за звільнення Штепи, а вона стала конкурентом їхнього кандидата.

Другим чинником стала вкрай слабка і невиразна кампанія самої Нелі Ігорівни, яка явно переоцінила ностальгію жителів Слов'янська за довоєнними часами її мерства. Ну і ще одна причина невдачі - шлейф сепаратизму і незакрита кримінальна справа у зв'язку зі звинуваченнями Штепи в колабораціонізмі. Хоча Придворов і Лях, які пройшли у другий тур також мають сепаратистські грішки. Так, обидва депутати міськради у 2014 році голосували за створення "Слов'янської народної дружини", пізніше посприяли окупації міста, і також за проведення так званого "референдуму про незалежність ДНР". Але для загальнонаціональних ЗМІ саме Штепа стала символом зради та сепаратизму в Слов'янську.

Сьогодні за лічені дні до другого туру навряд чи хто ризикне спрогнозувати прізвище майбутнього слов'янського мера. Шанси Ляха могла б здорово збільшити підтримка Штепи, електорат якої політично все ж таки більше тяжіє до ОПЗЖ. Є інформація, що в обмін на публічну заяву про підтримку і Лях, і Придворов нібито пропонували Штепі посаду секретаря міськради. Але, мабуть, занадто багато особистих взаємних образ накопичилося у Штепи до обох конкурентів. Тим більше що Штепа на посаді секретаря може відкусити набагато більший шматок влади, ніж належить за статусом. Але торги ще не закінчені.

Причому вельми двозначна ситуація може виникнути в разі можливої перемоги у другому турі Придворова, який є протеже сімейства нардепів від ОПЗЖ Наталії Королевської і Юрія Солода. За чутками, Придворов тяжко хворий і практично відразу після виборів змушений буде відправитися на тривале лікування до Німеччини. А при таких розкладах ще більше зростає роль майбутнього секретаря міськради, який де-факто може надовго виявитися реальним керівником міста.

Чому всі будуть "дружити" проти ОПЗЖ

До новообраної міськради Слов'янська, що складається з 38 депутатів, пройшли відразу шість партій. Перше місце отримала ОПЗЖ, чиї 36,84% голосів конвертувалися в 14 мандатів. Другу і третю позицію поділили партії "Слуга народу" на чолі з Ольгою Алтуніною і "Опозиційним блоком" що підтримує Ляха – обидві отримали по 6 депутатських місць. "Партія миру і розвитку" на чолі зі Штепою задовольнилася 5 мандатами, "Наш край" який тут очолює колишній нардеп від БПП Олег Недава, буде мати 4 депутати, а "Європейська солідарність" – трьох.

Як бачимо, ОПЗЖ для більшості не вистачає всього п'ять мандатів, але створити коаліцію у міськраді у неї практично немає шансів. Штепа під час передвиборчої кампанії остаточно побила всі горщики з ОПЗЖ. Важливо і те, що сімейство Королевської-Солод розглядають Слов'янськ як свою електоральну базу на можливих дострокових виборах у Верховну Раду. І тут лідери інших фракцій - для них потенційні конкуренти. Адже амбіції повернутися в Раду є і у місцевого лідера "Нашого краю" Недави, спробувати сили на парламентських виборах напевно ризикне і слов'янський лідер "СН" Алтуніна. Так що тінь майбутнього суперництва вже зараз ускладнює створення сталої міської більшості. Ну і ахметовський "Оппоблок" навряд чи сяде на одному гектарі з ОПЗЖ, попри колись загальні політичні корені.

Так що побоювання патріотичної громадськості про те, що влада в прифронтовому місті опиниться в руках явно проросійської партії, виявилися сильно перебільшеними. Швидше за все, в разі перемоги Придворова міськрада буде в явній опозиції до нового мера. Кілька простіше буде ситуація, якщо градоначальником виберуть Ляха, але, судячи з усього, в цьому випадку у міськраді будуть формуватися ситуативні коаліції з конкретних питань.

Більш того, вибори в Слов'янську продемонстрували, що електоральна карта Донбасу має властивість ускладнюватися. І погляд на регіон як перманентний невичерпний резервуар проросійського електорату сьогодні вельми спрощено. Порівняємо нинішні показники ОПЗЖ (36,84%), з відсотками проросійських партій в Слов'янську вісім років тому. Нагадаємо, що у 2012 році Партія регіонів отримала в міськраді майже половину голосів — 45,7%, а на другому місці була КПУ з 11,5%.

Відзначимо також проходження до міськради фракції "ЄС", що може стати важливим сигналом для партій патріотичного спектра. Донбас перестав бути в політичному сенсі "диким полем" колишніх "регіоналів", а електоральні урожаї тут буде отримувати той, хто буде орати на ньому по-серйозному.