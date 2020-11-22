Явка на виборах станом на 16.00 становить 22,5% - ОПОРА
На 12 годину дня цей показник складав 9,7%
На 12 годину дня цей показник складав 9,7%
За інформацією від спостерігачів ОПОРИ, під час повторного голосування 22 листопада інтегрована явка виборців у 11 містах о 16:00 склала 22,5% (похибка складає 1%).
Про це пише RegioNews з посиланням на громадянську мережу ОПОРА.
Для порівняння, під час голосування 25 жовтня по всій Україні на цей час явка становила 27%. Під час повторного голосування 15 листопада явка виборців у 7 містах на цю ж годину склала 18,6%.
Нагадаємо, що явка на 12:00 за даними ОПОРИ склала 9,7% (похибка – 0,5%).
На 13:00 середня явка на виборах міських голів за даними ЦВК становила 12,70%.
Поліція Дніпра відкрила три справи за порушення виборчого законодавстваВсі новини »
22 листопада 2020, 16:53Станом на 13 годину явка на виборах становить 12,7% - ЦВК
22 листопада 2020, 15:05В ОПОРІ повідомили про явку на дільницях станом на 12 годину
22 листопада 2020, 13:54
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Чи зможе здоровий глузд перемогти гроші олігарха: кого обере Бердянськ у другому турі
Другий тур у Рівному: змагання двох "темних конячок"