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22 листопада 2020, 17:43 10

Явка на виборах станом на 16.00 становить 22,5% - ОПОРА

22 листопада 2020, 17:43 10
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На 12 годину дня цей показник складав 9,7%
На 12 годину дня цей показник складав 9,7%
Фото з відкритих джерел
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За інформацією від спостерігачів ОПОРИ, під час повторного голосування 22 листопада інтегрована явка виборців у 11 містах о 16:00 склала 22,5% (похибка складає 1%).

Про це пише RegioNews з посиланням на громадянську мережу ОПОРА.

Для порівняння, під час голосування 25 жовтня по всій Україні на цей час явка становила 27%. Під час повторного голосування 15 листопада явка виборців у 7 містах на цю ж годину склала 18,6%.

Нагадаємо, що явка на 12:00 за даними ОПОРИ склала 9,7% (похибка – 0,5%).

На 13:00 середня явка на виборах міських голів за даними ЦВК становила 12,70%.

вибори виборці ОПОРА другий тур явка
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