Явка на виборах станом на 16.00 становить 22,5% - ОПОРА

На 12 годину дня цей показник складав 9,7%

На 12 годину дня цей показник складав 9,7%

Фото з відкритих джерел

За інформацією від спостерігачів ОПОРИ, під час повторного голосування 22 листопада інтегрована явка виборців у 11 містах о 16:00 склала 22,5% (похибка складає 1%).

Про це пише RegioNews з посиланням на громадянську мережу ОПОРА.

Для порівняння, під час голосування 25 жовтня по всій Україні на цей час явка становила 27%. Під час повторного голосування 15 листопада явка виборців у 7 містах на цю ж годину склала 18,6%.

Нагадаємо, що явка на 12:00 за даними ОПОРИ склала 9,7% (похибка – 0,5%).

На 13:00 середня явка на виборах міських голів за даними ЦВК становила 12,70%.