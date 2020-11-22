Явка на выборах по состоянию на 16.00 составляет 22,5% - ОПОРА

На 12 часов дня этот показатель составлял 9,7%

На 12 часов дня этот показатель составлял 9,7%

Фото из открытых источников

По информации от наблюдателей ОПОРЫ, во время повторного голосования 22 ноября интегрированная явка избирателей в 11 городах в 16:00 составила 22,5% (погрешность составляет 1%).

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на гражданскую сеть ОПОРА.

Для сравнения, во время голосования 25 октября по всей Украине на это время явка составила 27%. Во время повторного голосования 15 ноября явка избирателей в 7 городах на этот же час составила 18,6%.

Напомним, что явка на 12:00 по данным ОПОРЫ составила 9,7% (погрешность – 0,5%).

На 13:00 средняя явка на выборах городских голов по данным ЦИК составила 12,70%.