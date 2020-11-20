В Сумах ТИК признала Александра Лысенко победителем выборов мэра

Он в третий раз стал городским головой Сум

Он в третий раз стал городским головой Сум

Фото: Facebook

Сумская городская территориальная избирательная комиссия объявила результаты второго тура выборов мэра, согласно которым, действующий мэр Сум Александр Лысенко был переизбран на эту должность.

Об этом сообщается на сайте Сумского городского совета, передает RegioNews. Согласно протоколу городской избирательной комиссии, за Александра Лысенко проголосовали 26 446 избирателей, это 60,32%. За его оппонента, кандидата от "Евросолидарности" Вадима Акперова отдали голоса 16 567 избирателей, что составляет 39,68%. Лысенко был избран мэром Сум на внеочередных выборах в мае 2014 года, а на очередных местных выборах в октябре 2015 года был переизбран городским головой. Напомним, мэр Сум Лысенко лидирует во втором туре выборов городского головы.

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