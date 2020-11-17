Мер Сум Лисенко лідирує у другому турі виборів міського голови

Голосування у другому турів виборів Сумського міського голови відбулося 15 листопада

Голосування у другому турів виборів Сумського міського голови відбулося 15 листопада

Фото: Facebook

У Сумах, за попередніми підрахунками результатів другого туру голосування, лідирує чинний мер Олександр Лисенко.

Про це повідомляє "Суспільне", передає RegioNews.

Відомо, що наразі пораховані голоси у Зарічній і Ковпаківській районних територіальних виборчих комісіях.

У Ковпаківському районі за Лисенка віддали свої голоси 61% виборців, а за його конкурента Вадима Акпєрова — 39%.

За результатами голосування у Зарічному районі, Лисенка підтримали 62% виборців, а Акпєрова - 38%. Загалом на цих двох ТВК Лисенко випереджає Акперова майже на 10 тисяч голосів.

Протоколи з районних виборчих комісій передадуть до міської до 18 листопада. Після цього міська ТВК має оголосити остаточні результати виборів мера Сум.

Нагадаємо, у семи містах України відбувається другий тур виборів: де та кого обирають.