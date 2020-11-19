У Зеленського засудили проведення обшуків у музеї Революції Гідності

Там вважають, що це не сприяє суспільній злагоді в державі

Там вважають, що це не сприяє суспільній злагоді в державі

Фото: Офіс президента

В Офісі президента Володимира Зеленського заявили, що здивовані сьогоднішніми обшуками в музеї Революції Гідності, і вважають, що вони відбулися не вчасно.

Про це повідомляється в Telegram Офісу президента, передає RegioNews.

Сьогодні правоохоронці провели обшуки в приміщенні Музею Революції Гідності. Будемо відвертими: така новина вже починаючи із заголовка не може не викликати різних, дуже полярних емоцій. Зокрема, вкрай деструктивних”, - йдеться в повідомленні.

В Офісі Зеленського стверджують, що той факт, що слідчі дії відбулися чітко напередодні річниці початку Майдану, викликає занепокоєння, оскільки "цей непересічний день завжди викликає емоції, завжди переживається гостро”.

Невже було обов’язково саме зараз проводити ці обшуки, навіть якщо слідство вважає їх потрібними? Зрозуміло, що це точно не сприяє суспільній злагоді у державі. А правоохоронці повинні враховувати й такі речі, коли немає термінової необхідності для слідчих дій”, - заявили в ОП.

Також у Зеленського кажуть, що якщо чиновники дійсно винні у зловживаннях, то "це легко довести”, і що "у цьому має бути чіткий правовий шлях”.

Емоцій у ці дні щороку й так дуже багато, тому не варто штучно додавати нових. Особливо не варто це робити шляхом добре відомих політичних спекуляцій”, - зазначили в Офісі Зеленського.

Нагадаємо, 19 листопада поліція прийшла із обшуками в музей Революції гідності, обшуки також відбулися вдома у директора музею.

Пізніше в СБУ заявили, що підозрюють керівництво музею Революції Гідності в розкраданні 111 млн грн.