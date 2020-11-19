Парубія викликали на допит до ДБР

Йдеться про допит стосовно подій Революції гідності

Йдеться про допит стосовно подій Революції гідності

Фото з відкритих джерел

Колишній голова Верховної Ради Андрій Парубій отримав повістку і повідомив, що має намір прийти на цей допит в ДБР.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на УНІАН.

Колишній голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що його викликали на допит до Державного бюро розслідувань щодо подій Революції гідності.

Парубій зазначив, що отримав повістку.

У повістці йдеться про події на Майдані 2013-2014 років. Я збираюся піти на допит. Мене вже викликали на цей понеділок (23 листопада), на 16:00, але мій адвокат їм зателефонував, і вони сказали, що перенесуть допит. Якщо викличуть ще раз, то піду, - сказав Парубій.

Водночас він зазначив, що не пам'ятає, щоб у повістці були слова "державний переворот", і додав, що викликаний на допит як свідок.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні поліція прийшла із обшуками в музей Революції гідності.