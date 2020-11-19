Парубія викликали на допит до ДБР
Колишній голова Верховної Ради Андрій Парубій отримав повістку і повідомив, що має намір прийти на цей допит в ДБР.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на УНІАН.
Колишній голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що його викликали на допит до Державного бюро розслідувань щодо подій Революції гідності.
Парубій зазначив, що отримав повістку.
У повістці йдеться про події на Майдані 2013-2014 років. Я збираюся піти на допит. Мене вже викликали на цей понеділок (23 листопада), на 16:00, але мій адвокат їм зателефонував, і вони сказали, що перенесуть допит. Якщо викличуть ще раз, то піду, - сказав Парубій.
Водночас він зазначив, що не пам'ятає, щоб у повістці були слова "державний переворот", і додав, що викликаний на допит як свідок.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні поліція прийшла із обшуками в музей Революції гідності.