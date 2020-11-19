В Зеленского осудили проведение обысков в музее Революции Достоинства

Там считают, что это не способствует общественному согласию в государстве

Там считают, что это не способствует общественному согласию в государстве

Фото: Офис президента

В Офисе президента Владимира Зеленского заявили, что удивлены сегодняшними обысками в музее Революции Достоинства и считают, что они произошли не вовремя.

Об этом сообщается в Telegram Офиса президента, передает RegioNews.

Сегодня правоохранители провели обыски в помещении Музея Революции Достоинства. Будем откровенны: такая новость уже начиная с заголовка не может не вызывать разных, очень полярных эмоций. В частности, крайне деструктивных", - говорится в сообщении.

В Офисе Зеленского утверждают, что тот факт, что следственные действия прошли четко накануне годовщины начала Майдана, вызывает беспокойство, поскольку "этот неординарный день всегда вызывает эмоции, всегда переживается остро".

Неужели было обязательно именно сейчас проводить эти обыски, даже если следствие считает их нужными? Понятно, что это точно не способствует общественному согласию в государстве. А правоохранители должны учитывать и такие вещи, когда нет срочной необходимости для следственных действий", - заявили в ОП.

Также у Зеленского говорят, что если чиновники действительно виновны в злоупотреблениях, то "это легко доказать", и что "в этом должен быть четкий правовой путь".

Эмоций в эти дни каждый год и так очень много, поэтому не стоит искусственно добавлять новых. Особенно не стоит это делать путем хорошо известных политических спекуляций", - отметили в Офисе Зеленского.

Напомним, 19 ноября полиция пришла с обысками в музей Революции достоинства, обыски также прошли дома у директора музея.

Позже в СБУ заявили, что подозревает руководство музея Революции Достоинства в хищении 111 млн грн.