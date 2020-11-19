Кличко звільнив чиновника, який незаконно збирався купити дороге авто на підприємство

Такі покупки мають узгоджуватися з профільним департаментом КМДА

Такі покупки мають узгоджуватися з профільним департаментом КМДА

КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м.Києва" без відповідних погоджень оголосило відкриті торги на придбання автомобіля Toyota Land CRUISER. Мер Києва обурений таким поводженням з бюджетними коштами – коштами киян.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Віталія Кличка.

Рішення про закупівлю нового дороговартісного автомобіля Toyota Land CRUISER керівництво підприємства КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м.Києва" ухвалило самостійно. У той час як відповідно до наказу Департаменту транспортної інфраструктури всі закупівлі комунальних підприємств обов’язково узгоджуються з профільним департаментом та Департаментом внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА. Про це у дописі на своїй сторінці у Fcebook повідомив Київський міський голова.

Друзі! Керівника комунального підприємства "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд міста Києва" повідомили про... Posted by Віталій Кличко on Thursday, November 19, 2020

Віталій Кличко констатував, що керівник КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд" не повідомив про наміри оголосити відкриті торги на придбання дорогого позашляховика ні заступника голови КМДА, який відповідає за дорожньо-транспортну галузь, ні Департамент транспортної інфраструктури, ні Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА.

Він повідомив, що торги сьогодні вже скасовані, а директора комунального підприємства повідомили про звільнення.

Не можуть чиновники поводитися так нахабно і безсовісно з коштами міського бюджету, коштами киян. І це повинні розуміти всі, хто працює у владі!, - написав Віталій Кличко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна Рада придбала автівок на майже 13 млн.