Кличко уволил чиновника, который незаконно собирался купить дорогое авто на предприятие

Такие покупки должны согласовываться с профильным департаментом КГГА

Такие покупки должны согласовываться с профильным департаментом КГГА

КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г.Киева" без соответствующих согласований объявило открытые торги на приобретение автомобиля Toyota Land CRUISER. Мэр Киева возмущен таким обращением с бюджетными средствами – средствами киевлян.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Виталия Кличко.

Решение о закупке нового дорогостоящего автомобиля Toyota Land CRUISER руководство предприятия КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г.Киева" приняло самостоятельно. В то время как согласно приказа Департамента транспортной инфраструктуры все закупки коммунальных предприятий обязательно согласовываются с профильным департаментом и Департаментом внутреннего финансового контроля и аудита КГГА. Об этом в сообщении на своей странице в Fcebook написал Киевский городской голова.

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Виталий Кличко констатировал, что руководитель КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений" не сообщил о намерениях объявить открытые торги на приобретение дорогого внедорожника ни заместителя председателя КГГА, который отвечает за дорожно-транспортную отрасль, ни Департамент транспортной инфраструктуры, ни Департамент внутреннего финансового контроля и аудита КГГА.

Он сообщил, что торги сегодня уже отменены, а директора коммунального предприятия сообщили об увольнении.

Не чиновники могут вести себя так нагло и бессовестно со средствами городского бюджета, средствами киевлян. И это должны понимать все, кто работает во власти!, - написал Виталий Кличко.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная Рада приобрела автомобилей на почти 13 млн.