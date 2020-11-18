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18 листопада 2020, 14:22 1091

Чотири мільйони з місцевого бюджету привласнили в Києві посадовці та підприємці

18 листопада 2020, 14:22 1091
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Схему розкрадання коштів комунальної установи придумала її керівниця
Схему розкрадання коштів комунальної установи придумала її керівниця
Фото з відкритих джерел
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Чиновники залучали до проведення масових заходів фіктивні фірми, яким переказували кошти за послуги – а потім ділили ці гроші між собою.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції України.

Київські поліцейські викрили групу осіб у заволодінні понад 4 мільйонами гривень місцевого бюджету.

За даними слідства, організувала "схему" з розкрадання коштів керівниця комунальної установи одного з департаментів Київської міськдержадміністрації. До цього вона залучила свого заступника та фізичних осіб-підприємців. Ті, своєю чергою, для участі у публічних закупівлях з організації та проведення культурно-масових заходів залучали підконтрольні їм фірми з ознаками фіктивності.

Відповідно до договорів, кошти виділялися на оренду обладнання та приміщень, де нібито проводилися заходи. За це упродовж 2018-2019 років на рахунки товариств переказали понад 4 млн грн. Далі гроші розподілялися між усіма учасниками "схеми".

Проте правоохоронці з’ясували, що в більшості випадків використовувалося обладнання комунальної установи або воно надавалося власниками приміщень, де і відбувалися заходи. При цьому такі приміщення здебільшого надавалися на безоплатній основі, разом з необхідним обладнанням. Крім того, правоохоронці встановили факти, коли заходи взагалі не проводилися.

Чотирьом особам повідомлено про підозри: чинній та колишньому посадовцям комунальної установи КМДА і двом підприємцям.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Закарпатті вкрали мільйон бюджетних гривень на будівництві ЦНАПу.

чиновники крадіжка поліція бюджетні кошти КМДА
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