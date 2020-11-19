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У ДБР повідомили нові можливі причини масштабної пожежі на Луганщині
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19 листопада 2020, 12:56 4

У ДБР повідомили нові можливі причини масштабної пожежі на Луганщині

19 листопада 2020, 12:56 4
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Слідчі з прокурорами провели обшуки у головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Луганській області
Слідчі з прокурорами провели обшуки у головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Луганській області
Фото з відкритих джерел
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Слідчими Державного бюро розслідувань встановили нові причини, які могли призвести до пожежі в Луганській області. Слідчі з прокурорами провели обшуки у головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Луганській області.

Як пише RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ДБР.

Зазначається, що у ході обшуку виявили ймовірні знаряддя злочину, а також документи та інші предмети, що мають доказове значення для кримінального провадження.

За даними слідства, однією головних причин масштабних пожеж було системне розкрадання палива під керівництвом ГУ ДСНС у Луганській області. В управлінні служби не було сформовано належний резерв паливно-мастильних матеріалів, тому пожежні автомобілі не змогли оперативно виїхати на місце пожежі.

"За допомогою приладів для корекції одометрів автомобілів систематично проводились маніпуляції з пробігом спецтехніки, так завищували реальний пробіг автомобілів, а паливо розкрадали", - повідомили в ДБР.

Крім цього, слідство вивчає обставини організації та діяльності Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, а також координації дій сил, залучених до гасіння пожеж.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за фактом службової недбалості, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України).

Нагадаємо, раніше делегація України в ОБСЄ оприлюднила докази того, що причиною пожежі біля Попасної на Луганщині був навмисний підпал з боку бойовиків.

ДБР пожежа Луганщина слідство Луганська область
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