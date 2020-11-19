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19 листопада 2020, 15:54 9

Зеленський представив послам країн "Великої сімки" шляхи для врегулювання конституційної кризи

19 листопада 2020, 15:54 9
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Посли країн G7 підтримали зусилля Зеленського для реалізації судової реформи
Посли країн G7 підтримали зусилля Зеленського для реалізації судової реформи
Офіс президента
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Президент України Володимир Зеленський обговорив з послами країн "Великої сімки" (G7) ситуацію з Конституційним судом. Глава держави представив послам G7 кроки для виходу з конституційної кризи в Україні.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Серед запропонованих президентом кроків: відновлення до кінця року кримінальної відповідальності за недостовірне декларування, повернення всіх контрольних функцій до Національного агентства з боротьби з корупцією та розв'язання питання Конституційного суду.

"Переконаний, що є нагальна потреба відновити довіру громадян України до судової системи. Саме зараз - найкращий час для реалізації судової реформи", - наголосив глава держави.

Зі свого боку посли країн G7 підтримали зусилля Зеленського для реалізації судової реформи та швидку реакцію української влади на рішення КСУ. Крім того, сторони розмови погодилися, що необхідно забезпечити процедуру чесного та прозорого відбору нових суддів КСУ.

Нагадаємо, раніше представник Зеленського в КСУ заявив, що декілька суддів не хочуть брати участь у засіданнях.

президент
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