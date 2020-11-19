Через рішення КСУ скасовано другий вирок за брехню в деклараціях

Фігурант справи раніше визнавав свою вину на суді

Фігурант справи раніше визнавав свою вину на суді

Фото: з відкритих джерел

Вищий антикорупційний суд скасував другий вирок за подання невірних даних в декларації через скандальне рішення Конституційного Суду.

Як передає RegioNews, про це повідомляє Центр протидії корупції.

Так, йдеться про справу директора Львівського бронетанкового заводу Романа Тимківа.

Раніше Антикорупційний суд засудив його до штрафу у 51 тисячу гривень із забороною на три роки керувати державними підприємствами. Його визнали винним у недекларуванні за 2017 рік частки дружини на квартиру у Відні за 381 тис. євро, а також компанії з Белізу.

Як повідомляється, при цьому сам Тимків визнав свою вину на суді.

Нагадаємо, раніше завдяки рішенню КСУ суд закрив ще одну справу проти Труханова.