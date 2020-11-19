"Слуга народа" Совгиря подтвердила свое намерение участвовать в конкурсе на должность судьи КСУ

Фракция поддерживает Совгирю, хотя в ней есть еще желающие на эти должности

Фракция поддерживает Совгирю, хотя в ней есть еще желающие на эти должности

Фото sud.ua

«Слуга народа» и замглавы парламентского комитета по вопросам правовой политики Ольга Совгиря подтвердила свое намерение участвовать в конкурсе на вакантную должность судьи Конституционного суда по квоте Верховной Рады.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Радио Свобода. Заместитель председателя парламентского комитета по вопросам правовой политики, депутат фракции "Слуга народа" Ольга Совгиря подтвердила свое намерение участвовать в конкурсе на вакантную должность судьи Конституционного суда по квоте Верховной Рады. Желание принять участие в конкурсе у меня есть. Я буду подавать свою кандидатуру. Думаю, что сделаю это в ближайшее время, – рассказала она. Ранее о намерении выдвинуть Ольгу Совгирю как кандидатку от "Слуги народа" на вакантную должность судьи Конституционного суда по квоте Верховной Рады заявляли первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко, а также представитель президента в Конституционном суде, "слуга народа" Федор Вениславский. При этом Вениславский добавлял, что знает еще как минимум двух "слуг народа", которые не против побороться за кресло судьи Конституционного суда, однако их фамилий озвучить на камеру не захотел. Изъявляли желание другие правоведы. Я думаю, что этот вопрос решится уже на фракции... Думаю, что некоторые специалисты в области конституционного права или отрасли права в целом, когда увидят уровень поддержки других кандидатов, то они, возможно, пересмотрят свою позицию быть судьями. Я знаю фамилии народных депутатов, кто хотел быть от нашей фракции, но я не думаю, что их нужно сейчас называть", – пояснил Вениславский. Напомним, ранее сообщалось, что в Раде объявили новый конкурс на должность судьи КСУ.

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