У Раді оголосили новий конкурс на посаду судді КСУ
За це рішення проголосували 18 членів комітету
За це рішення проголосували 18 членів комітету
Комітет з питань правової політики підтримав оголошення нового конкурсу на вакантну посаду судді Конституційного суду України.
Про це пише RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".
Зазначається, що за це рішення проголосували 18 членів комітету.
Згодом на сайті Верховної Ради оприлюднять інформацію про початок конкурсу. Кандидатів на посаду судді будуть вносити депутатські фракції і групи.
Нагадаємо, раніше КСУ звинуватив НАЗК в самоусуненні від виконання своїх обов'язків.
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Зміна кадрів в Одесі: спонсори Труханового повертають у голови ОДА ветерана Гриневецького
Другий тур у Луцьку: чи отримає місто мера "з-під Палиці"