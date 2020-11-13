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13 листопада 2020, 13:25 9

У Раді оголосили новий конкурс на посаду судді КСУ

13 листопада 2020, 13:25 9
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За це рішення проголосували 18 членів комітету
За це рішення проголосували 18 членів комітету
Фото з відкритих джерел
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Комітет з питань правової політики підтримав оголошення нового конкурсу на вакантну посаду судді Конституційного суду України.

Про це пише RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

Зазначається, що за це рішення проголосували 18 членів комітету.

Згодом на сайті Верховної Ради оприлюднять інформацію про початок конкурсу. Кандидатів на посаду судді будуть вносити депутатські фракції і групи.

Нагадаємо, раніше КСУ звинуватив НАЗК в самоусуненні від виконання своїх обов'язків.

Україна Верховна Рада Конституційний суд КСУ парламент
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