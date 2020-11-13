У Раді оголосили новий конкурс на посаду судді КСУ

За це рішення проголосували 18 членів комітету

За це рішення проголосували 18 членів комітету

Фото з відкритих джерел

Комітет з питань правової політики підтримав оголошення нового конкурсу на вакантну посаду судді Конституційного суду України.

Про це пише RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

Зазначається, що за це рішення проголосували 18 членів комітету.

Згодом на сайті Верховної Ради оприлюднять інформацію про початок конкурсу. Кандидатів на посаду судді будуть вносити депутатські фракції і групи.

Нагадаємо, раніше КСУ звинуватив НАЗК в самоусуненні від виконання своїх обов'язків.