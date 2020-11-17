ВАКС скасував свій перший вирок через скандальне рішення суддів КСУ

Вирок був скасований у зв'язку з рішенням КСУ про неконституційність ст. 366-1 Кримінального кодексу

Вирок був скасований у зв'язку з рішенням КСУ про неконституційність ст. 366-1 Кримінального кодексу

Рixabay

Вищий антикорупційний суд скасував свій перший в історії обвинувальний вирок. Вирок було скасовано через рішення Конституційного суду України щодо відповідальності за недостовірне декларування.

Як пише RegioNews, про це "РБК-Україна" повідомили у пресслужбі ВАКС.

Йдеться про вирок щодо судді Апеляційного суду Дніпропетровської області Надії Посунся. Вона була засуджена до штрафу в розмірі 51 тисяч гривень в жовтні 2019 роки за те, що відмовилася подавати декларацію в електронній формі та подала її в паперовій.

У вівторок, 17 листопада, Антикорупційний суд за клопотанням судді Посунся переглянув свій вердикт.

Вирок був скасований у зв'язку з рішенням КСУ про неконституційність ст. 366-1 Кримінального кодексу про відповідальність за недостовірне е-декларування. Саме за цією статтею раніше була засуджена Посунся.

Нагадаємо, НАЗК просить суди закрити 62 справи по нардепах через скандальне рішення КСУ.